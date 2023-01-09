Анжела Перл рассказала, будет ли ядерная война в Украине.

Астролог Анжела Перл озвучила новый прогноз о том, будет ли в Украине ядерная война и стоит ли нам ждать "второго Чернобыля". Не все так плохо, многие заявления Путина являются "страшилками", однако риски все равно есть.

"Ядерной войны не будет точно. Это абсолютно точно, что не будет прям такой ядерной войны. Какое-то попадание в атомную электростанцию возможно, это возможно. Какой-то момент аварии возможен, но ни в коем случае не ядерная война и не ядерные ракеты", - рассказала астролог в интервью Наталье Мосейчук.

Что касается "прилетов" по АЭС, которые, по мнению Перл, все-таки могут произойти, то "второго Чернобыля" бояться не стоит. Астролог утверждает, что поводов для сильных опасений нет. Масштабы будут не настолько большими.

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Также Перл высказалась о том, что РФ пытается показать выводом в море фрегата "адмирал Горшков" с ядерными ракетами на борту. По словам астролога, ядерной войны не будет ни в Украине, ни во всем мире. Россия будет постоянно угрожать, но нам и странам НАТО вообще не стоит верить их манипуляциям.

Война в Украине: что говорят астрологи

Ранее таролог Ирина Клевер рассказала о том, когда закончится война в Украине. Карты Таро показывают победу Украины, но все же вопрос Крыма, вероятно, будет решаться дольше. А вот астролог Алексей Кириченко рассказал, что уже в этом году закончится горячая фаза войны. Однако есть два сценария ее окончания.

По мнению Анжелы Перл, нашу страну ждет переломный момент. Глобальных изменений на фонте стоит ждать весной, в марте.

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