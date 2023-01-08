По словам эксперта, есть оптимистический и пессимистический сценарий.

Астролог Алексей Кириченко в своем прогнозе на YouTube-канале рассказал, что уже в этом году закончится горячая фаза войны. Однако есть два сценария ее окончания.

"Война будет, но не такая, как говорит Путин. По моим оптимистическим прогнозам, горячая фаза войны закончится в конце марта, по пессимистическому прогнозу - в середине мая", - сказал Кириченко.

Он добавил, что после 20 марта Плутон выйдет из Козерога, а это значит, что все военные действия будут точечными. Также он успокоил, что с конца марта до середины мая никакого наступления не будет, благодаря Марсу в Близнецах.

Видео дня

Закончится ли война в 2023 году

Ранее таролог Ирина Клевер подтвердила, что война действительно сойдет на нет в 2023-м. Но будет что-то еще "за кадром", что оставят на потом. Это, вероятно, касается определенной территории Украины, которую отобрали, а возвращать не хотят. Скорее всего, речь идет о Крыме.

Вас также могут заинтересовать новости: