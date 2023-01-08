Карты Таро показывают победу Украины, но есть один нюанс.

Таролог Ирина Клевер рассказала о том, когда закончится война в Украине. Сейчас многие астрологи и ясновидящие утверждают, что победа нашей страны над Россией ожидается в 2023 году.

В интервью YouTube-каналу TOP Ирина Клевер подтвердила, что война действительно сойдет на нет в 2023-м, об этом свидетельствует карта Таро король. Но будет что-то еще за кадром", что оставят на потом. Это, вероятно, касается определенной территории Украины, которую отобрали, а возвращать не хотят.

"Я понимаю, что это про Крым. Мы его вернем так или иначе... Так, чтобы в 2023 году на всех документах, нет... Но он будет снова украинским", — говорит таролог.

Также Клевер подчеркнула, что карты Таро показывают победу Украины, но все же вопрос Крыма, вероятно, будет решаться дольше.

Ранее астролог, хиромант и психолог Владимир Бадиян сделал прогноз относительно того, когда завершится война в Украине. По его словам, это должно произойти весной 2023-го года.

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