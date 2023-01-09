Известный астролог не верит в успехи россиян.

Известный астролог Анжела Перл поделилась своим прогнозам касательно войны РФ против Украины. В интервью Наталье Мосейчук она отметила, что нашу страну ждет переломный момент.

"Я посмотрела гороскоп на военные действия. И Марс, планета войны, он был ретроградным, как бы на такой паузе. Не было особо никаких наступлений до 12 января. 12 января Марс разворачивается, начинает набирать скорость, то есть начинают усиливаться военные действия. Но я не увидела, чтобы было наступление российской армии или то, что говорят про захват Киева снова, что какие-то войска снова огромные пойдут так же как было 24 февраля. Я в это не верю, я этого не увидела. Тем более, что 12 января Марс будет в таком же положении, в котором он был в сентябре, и в сентябре не было никаких наступательных действий больших", - рассказала Перл.

По словам астролога, военные будут готовиться к наступлению. Но не российские, а украинские. Наши защитники победят рашистов.

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"Будет только подготовка наступления и, скорее всего, с нашей стороны, с украинской стороны. Потому что в уже в начале марта, 7-8 числа, будет какой-то переломный момент. Вообще март очень переломный месяц, переломный момент именно в сторону Украины, когда уже стопроцентно понятно, что это Победа Украины. Потому что там все это время, с 24 февраля, там две планеты удерживали напряжение между Россией и Украиной - Сатурн и Уран. И вот одна из них, эта планета, она меняет положение, напряжение уходит", - считает Перл.

Напомним, ранее астролог Яна Тимощук рассказала, что российские оккупанты не остановятся на достигнутом и продолжат кровожадно бомбить Украину.

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