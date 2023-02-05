Для них этот месяц станет переломным.

Астролог Влад Росс рассказал, что для трех знаков Зодиака февраль 2023 года обернется переменами. Им стоит готовиться к подаркам судьбы, которые позитивно отразятся на их жизни.

Козерог

В комментарии "Главреду" астролог сказал, что для Козерогов февраль будет крайне удачным. Они могут совершить прорыв в карьере, добиться поставленных целей. Перед ними откроется много новых возможностей, которые выведут их жизнь на новый уровень. Поэтому не упустите свой шанс, ведь он может быть один на миллион.

Рыбы

Если Козерогам очень повезет в работе, то Рыбам - в личной жизни. Одинокие представители этого знака Зодиака могут встретить свою судьбу. Женщины наконец дождуться принца на белом коне, а мужчины встретят ту самую, с которой больше никогда не захотят расставаться. Также им очень подфартит в финансовом плане. Смело играйте в лотерею, вас ждет успех.

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Овен

Вас ждут кардинальные перемены. Во-первых, вы можете приступить к новым делам. Ничего не бойтесь, Вселенная будет на вашей стороне. Во-вторых, вы можете наладить деловые контакты, которые позволят вам почувствовать себя более уверенно и значительно изменить свою жизнь. Для вас февраль будет переломным месяцем.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал города, где вскоре будет кровавая "мясорубка".

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