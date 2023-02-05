По словам эксперта, это может произойти уже в 2023 году.

Астролог Влад Росс заявил, что президент РФ Владимир Путин вблизи годовщины полномасштабного вторжения в Украину попытается повторить попытку наступления, но она обернется для него кошмаром.

Как он сказал в комментарии "Главреду", Путина ждет полное поражение на поле боя. В период с марта по апрель уже станет понятно, что Россия полностью проиграла в этой большой войне.

"Россию будет ждать полнейшее поражение уже в марте-апреле 2023 года, а в июне, возможно, уже и Крым будет под контролем Украины, если не весь, то бо́льшая его часть", – сказал Влад Росс.

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Путин хочет окружить Киев

Также Влад Росс сказал, что у диктатора есть навязчивая идея захватить Киев "за три дня". Пока отказываться от своих планов он не планирует. Самый опасный период будет вблизи 24 февраля, так как президент РФ любит символические даты.

Также осторожными стоит быть жителям Славянска и Краматорска, ведь там будут идти бои за свободу от оккупантов.

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