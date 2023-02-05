По его словам, Россия повторит попытку наступления на Киев.

Астролог Влад Росс рассказал, что вблизи 24 февраля диктатор Владимир Путин вновь предпримет попытку наступления на Киев. Если в прошлом году "вторая армия мира" зашла в пригород Киева с правого берега, то теперь попытается это сделать с левого.

Однако, как сказал астролог в комментарии "Главреду", шансов у них очень мало довести задуманное до конца.

"Шансы на это мизерные, никакие, но у Путина навязчивая идея – окружить Киев. Поскольку в прошлый раз российские войска все разграбили в пригородах Киева на правобережье, то в этот раз, скорее всего, они двинутся через Чернигов, чтобы выйти к Киеву на левом берегу Днепра", – отметил Влад Росс.

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Он добавил, что также в зоне риска оказалась Донецкая область. По словам Росса, оккупанты хотят взять Славянск и Краматорск.

"По сути, февраль станет точкой отсчета падения Путина, и именно в феврале его вертикаль власти будет сломана. Так что новое нападение на Украину превратится в сплошной кошмар для Путина. Ведь если российские войска пойдут в наступление, Путин точно проиграет", - добавил астролог.

Напомним, ранее астролог назвал новые сроки завершения войны в Украине.

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