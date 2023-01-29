Они могут получить повышение и премию.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в феврале 2023 года могут осуществить свои планы в карьере. Им удастся сделать что-то такое, что продвинет их по карьерной лестнице.

Козерог

Козерог - это трудолюбивый знак Зодиака, который всегда добивается поставленных перед собой целей. В своем деле они лучшие, это не секрет. Если Козерог за что-то берется, то обязательно выполнит это наилучшим образом. Начальство очень ценит талант и рвение представителей этого зодиакального созвездия, поэтому совсем скоро им могут сделать выгодное предложение. В результате они получат не только славу и признание, но и деньги.

Лев

Львы - это инициаторы, которые для достижения своей цели готовы на любые эксперименты. Они всегда ставят перед собой высокую планку, новые задачи, вызовы. Они очень радуются, когда получают желаемое. Особенно счастливыми их делают деньги, "капающие" на их банковскую карту. Ради этого они готовы постоянно работать в поте лица. В феврале Львы продолжат в том же духе и добьются невероятных результатов. Ждите премию и повышение в должности!

Видео дня

Напомним, астролог увидела кровавую битву за Украину уже в феврале.

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