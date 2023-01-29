По словам Яны Тимощук, в феврале усилятся боевые действия.

Астролог Яна Тимощук сделала расклад на картах Таро и определила, что в феврале война в Украине только усугубиться. По ее словам, оккупанты могут наступать в нескольких направлениях, однако ВСУ к этому готовы.

"К сожалению, в феврале будет очень много потерь. Все эти маги и шаманы в России будут активничать на оккупированных территориях", - сказала Яна Тимощук в комментарии "Главреду".

Она добавила, что некие победы все же будут у Украины. Например, ВСУ могут осуществить контрнаступление. К тому же мы получим оружие.

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"Попытка какого-то наступления будет, но мы будем полностью стоять. Хочу напомнить, что карта "Умеренности" - это карта войны. В этом месяце нас достаточно вооружат", - добавила астролог.

Напомним, ранее астролог Яна Тимощук сделала расклад по украинским городам и заявила, что в некоторых из них будут "прилеты". Более того, оккупанты будут пытаться их уничтожить, что приведет к большому количеству жертв.

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