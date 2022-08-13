Речь идет о периоде с 13 до 17 августа.

Таролог и экстрасенс Роман Шептицкий предупредил о повышенной угрозе в западных регионах Украины в период с 13 до 17 августа и назвал самые опасные города с регионами.

Такой прогноз он сделал на своем YouTube-канале, разложив карты.

Таролог сделал вывод, что в указанный период наиболее опасной ситуация будет на западе Украины.

"Наверное, они (оккупанты) думают, что тут хранится все оружие, – отметил он. – Чтобы в который раз напугать, отомстить, они могут сейчас пробовать терроризировать западную Украину".

Самые тревожные карты выпали при раскладе ситуации в Хмельницком и области.

"Первая карта по Хмельницкому страшная выпала – "Аркан смерти"… Потом идет обнуление и снова дьяволы какие-то. Что-то мне Хмельницкий в эти дни совсем не нравится. Очень острая карта. Среди многих регионов там пока карта самая острая, – сказал Шептицкий. – Пусть этот весь негатив отводится, но нужно быть осторожными и внимательными. Что-то враги там задумали, что-то нехорошее… злой умысел".

Не менее тревожные карты выпали при раскладе на Львов и Львовскую область, а также на Черновцы (+область), Ивано-Франковск (+область), Тернополь (+область), Закарпатье.

Ранее астролог Рубина Цыбульская предупредила об угрозе ударов по Киеву и Киевской области до конца августа. Самыми опасными она назвала дни с 18 по 23 августа.

А карпатская мольфарка спрогнозировала финал войны в Украине.

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