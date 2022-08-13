Ситуация начнет постепенно меняться в лучшую сторону, отметил экстрасенс.

В период с 13 до 17 августа ожидаются переломные и судьбоносные события для Украины. Обостренная ситуация на фронте начнет постепенно изменяться в лучшую сторону.

Такой прогноз сделал таролог и экстрасенс Роман Шептицкий на своем YouTube-канале, разложив карты.

По его словам, прогноз на эти дни в целом радует, видно, что сила Украины возрастает.

Таролог в общем назвал август судьбоносным месяцем в этой войне.

По его словам, если с 1 до 12 августа карты показывать возрастание опасности, то с 13-го – ситуация начнет постепенно меняться: украинцев ждут хорошие новости и перемены, новые перспективы и движение вперед, освобождение оккупированных территорий, важные договоренности, возможный новый этап освобождения военнопленных, решение вопроса с захваченной Запорожской атомной станцией.

"По картам нет ядерного взрыва, наоборот", – успокоил Шептицкий.

При этом таролог предупредил, что враг будет мстить, а это значит, что угроза с воздуха останется, воздушные тревоги будут продолжаться в зависимости от региона, конечно.

Ранее астролог Рубина Цыбульская предупредила об угрозе ударов по Киеву и Киевской области до конца августа. Самыми опасными она назвала дни с 18 по 23 августа.

А карпатская мольфарка спрогнозировала финал войны в Украине.

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