Эксперт говорит, что с 4 по 7 сентября Марс будет в фазе, приносящей разрушения.

Известный украинский астролог Валентина Виттрок дала прогноз на сентябрь. Так, по ее мнению, наиболее опасными датами в начале месяца будут 4, 5, 6 и 7 сентября. В эти даты возможны катастрофы.

"4-7 ентября Марс становится на ось катастроф. Луна транзитом идёт по Козерогу, проходя соединение с Плутоном в 27-ом градусе. Рождённым 17-го января взгрустнется... Марс соединяется со зловещей звездой Альдебаран (глаз Быка) на оси катастроф. Вспоминая историю, такое соединение "принесло" пожар собора Парижской Богоматери. На этой же оси катастроф Марс проявит себя ещё в декабре 2023-го, соединяясь со звездой Антарес (сердце Скорпиона)", - написала в своем Facebook-блоге Виттрок.

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Напомним, астрологи предупредили эти знаки Зодиака об опасности в полнолуние 10 сентября. Им стоит избегать опасных ситуаций и, по возможности, оставаться в этот день дома.

Также УНИАН писал, что астролог Виттрок назвала временные рамки повышенной опасности в Украине.

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