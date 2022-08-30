Гороскоп карт Таро на сентябрь даст советы для каждого знака Зодиака на первый осенний месяц.

Карты таро издавна используются людьми для предсказания будущего. В этих картах люди ищут предзнаменования судьбы и предупреждения. Гороскоп карт таро на сентябрь даст советы для каждого знака Зодиака в работе, здоровье и личной жизни.

Овен

Карта месяца: Отшельник

Эта карта обещает Овнам спокойный и отстраненный месяц. В сентябре вы часто будете одиноки, и в этом одиночестве вы будете чувствовать себя безопасно и комфортно. Если вам захочется побыть наедине с собой, провести выходные или отпуск в одиночестве - не сопротивляйтесь этому желанию.

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Телец

Карта месяца: Перевернутый паж пентаклей

Месяц будет благополучным для Тельцов на работе и в образовании, и в целом удачным в сфере знаний. Любые знания будут усваиваться быстро и легко, поэтому рекомендуется научиться чему-то новому или посещать курсы. Опасными для Тельцов в сентябре будут две черты характера - лень и эгоизм.

Близнецы

Карта месяца: Двойка мечей

Карта советует вам чаще обращаться к родным за советами и утешением. Вы очень нуждаетесь в поддержке близких людей, даже если стыдитесь этого. В любовной сфере карта сулит счастливый период со второй половинкой и возгорание ярких чувств. Месяц удачный для творчества.

Рак

Карта месяца: Четверка кубков

Эта карта предупреждает всех Раков: вы слишком упрямы зациклены на себе. Упрямство не приведет вас ни к чему хорошему и закроет для вас счастливые возможности. В любви карта советует перестать сомневаться и тянуть время, а начать бороться за свою половинку.

Лев

Карта месяца: Пятерка мечей

В этом месяце могут возникнуть проблемы со здоровьем, поэтому стоит тщательнее прислушиваться к своему организму. При серьезном недомогании не откладывайте поход к врачу и ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Карта предупреждает Львов не жертвовать своими интересами ради других людей и не влезать в чужие конфликты - это не закончится добром.

Дева

Карта месяца: Перевернутая семерка кубков

Карта предупреждает Дев о том, что они слишком нерешительны, запуганы и пессимистичны. Отсутствие веры в себя и страх неудачи мешает вам закончить важные дела. Вы можете достигнуть большего, чем вы думаете - главное не бросать начатое на полпути. Карта рекомендует меньше прислушиваться к тому, что говорят о вас другие - это пустые сплетни.

Весы

Карта месяца: Башня

Карта предвещает Весам неожиданные перемены в жизни, которые не обязательно будут приятными. Жизнь очень поменяется. Карта говорит, что это изменение было нужно вам, даже если вы этого не понимали. Поэтому какими бы не были перемены - всё к лучшему. Также в сентябре нужно серьезно относиться к здоровью сердца и сосудов.

Скорпион

Карта месяца: Туз мечей

Месяц будет очень удачным для вас в любви, творчестве, спорте и карьере. Вы будете блистать в этом месяце, а неразрешенные проблемы будут успешно решены. В любви Скорпионов ждет полная гармония и слияние, но только если вы будете честны со своей половинкой.

Стрелец

Карта месяца: Перевернутый рыцарь пентаклей

В сентябре Стрельцы часто будут недовольны тем, как складывается их жизнь. Вам будет казаться, что вы прилагаете недостаточно усилий и вас тяготит рутина. Карта призывает вас "раскачаться" и проявлять больше активности. Сделайте то, что давно хотели, но всё время откладывали. Карта также предупреждает вас о легкомысленности в деньгах.

Козерог

Карта месяца: Тройка жезлов

Сентябрь очень удачен для творчества и спорта, а также для любых добрых дел, волонтерства, благотворительности. Любые дела, направленные на помощь другим, будут успешными и покажут прекрасный результат. В любви по предсказаниям карты страсти и пылких чувств не будет, но вы почувствуете уверенность и надежность рядом со своей половинкой.

Водолей

Карта месяца: Жрец

В этом месяце можно планировать такие сложные и ответственные дела, как брак, смена работы или крупная покупка. Водолеи будут наделены необычайно тонкой интуицией и жизненной мудростью, что поможет вам принять правильное судьбоносное решение. Также в сентябре вас ждут успехи в творчестве и хобби.

Рыбы

Карта месяца: Перевернутая Умеренность

Карта предупреждает Рыб, что не стоит тратить силы на дела и занятия, которые не имеют для вас пользы. Также Рыбы могут проявлять необдуманность и транжирство в деньгах. В отношениях с любимым человеком возможна ситуация, когда оба человека поведут себя неразумно, и кому-то придется уступить.

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