Эксперт считает, что наиболее опасным временем в ближайшем будущем может быть конец июля и начало августа.

Астролог Валентина Виттрок назвала период, который в ближайшем будущем может принести опасность, разрушения и кризис. Своими наблюдениями и предположениями эксперт поделилась на странице в Facebook.

"В конце июля - начале августа транзитный Марс соединяется с транзитным Ураном в Тельце. Это пугающее соединение. Это аспект кризиса, выброса энергий на конфликт, повышенная аварийность. Но если посмотреть на натальную карту Украины в начале августа то прогрессии какого, то ужаса не показывают: Юпитер стоит на Солнце Украины в доме партнеров (поддержка, популярность страны) в доме войны (8-й дом). Конечно, есть Марс - военные действия. Но также находятся прогрессивное Солнце, белая Луна (ангел хранитель) и Меркурий, который находится на натальном Марсе, что может означать выстраивание стратегии действий", - написала астролог.

Она предвидела, что в указанный период Украину могут ждать скандалы, неожиданные новости и требования.

"Соединение в оппозиции к Плутону страны в доме войны. Плутон может означать радиацию, атомные электростанции (когда Марс соединился с Плутоном зимой, был пожар в лаборатории на Чернобыльской АЭС)", - написала Виттрок.

Напомним, таролог рассказала, что ждет знаки Зодиака в июле 2022.

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