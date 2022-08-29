Им стоит избегать опасных ситуаций и, по возможности, оставаться в этот день дома.

Сентябрьское полнолуние попадает на субботу, 10 сентября. Астрологи утверждают, что Раки, Овны, Близнецы и Скорпионы в этот день будут поддаваться негативному влиянию. У них могут быть конфлиткты с близкими, ссоры на работе, эмоциональные всплески.

Рак

Для восприимчивых к влиянию Луны людей это полнолуние – очень сложный период. Раки - одни из таких. Их подстерегает бытовая опасность: можно порезаться, пролить на себя кипяток или как-то иначе травмироваться. Будьте особо бдительны в эту дату.

Овен

Период полнолуния начинается за 2 дня до фактической точки полнолуния и продолжается еще 2 дня после нее. Астрологи советуют Овнам в период с 8 по 12 сентября включительно не принимать никаких серьезных решений, не подписывать документы, а, по возможности, отказаться от любых финансовых операций.

Відео дня:

Близнецы

Вас могут подстерегать опасности, если в этот день вы решите активно отдохнуть.

Это могут быть всевозможные травмы и даже несчастные случаи. Берегите свое здоровье, с этим не стоит шутить.

Скорпион

Для вас полнолуние 10 сентября будет связано с сильным стрессом. Это может быть разочарование в человеке, крупная денежная потеря или просто эмоциональные скачки.

Напомним, у двух знаков Зодиака начнется "белая полоса" в полнолуние 10 сентября.

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