Астрологи предрекли не очень хорошее финансовое положение двоим представителям зодиакального мира.

Астрологи составили финансовый гороскоп на ближайшие дни. Они предупредили представителей двух знаков Зодиака о том, что они встретят Новый год с пустым кошельком. Кто они - читайте в материале.

Козерог

Финансовое положение у Козерогов очень плачевное. Еще недавно они переживали о том, как выбраться из долговой ямы или оплатить все счета, а уже сегодня на носу праздники, на которые у них совершенно нет денег.

Звезды говорят, что у Козерогов не будет средств на роскошное празднование - только скромный новогодний стол. Также могут быть проблемы с деньгами в первые дни Нового года, когда потребуется что-то срочно оплатить.

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Рыбы

Звезды пророчат Рыбам тяжелое начало года. Их будет очень расстраивать ситуация с деньгами, ведь на покрытие базовых потребностей придется занимать. Однако, как уверяют астрологи, ситуация улучшится в январе, скорее всего, после 19-20 числа.

Если у Рыб есть сбережения, звезды советуют не тратить их, поскольку они пригодятся в период праздников - может быть какая-то форс-мажорная ситуация.

Напомним, РФ может бомбить Украину в ночь с 1 на 2 января.

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