Дмитрий Уранус предупредил украинцев о неминуемой опасности со стороны агрессивного соседа.

Известный украинский астролог Дмитрий Уранус предупредил украинцев об опасности. Он утверждает, что в период праздников оккупанты только активизируются. Так, согласно его прогнозу, бомбежка мирных городов может быть 31 декабря. Не исключено, что стрелять российские захватчики будут в ночь с 1 на 2 января.

"В ночь с 1 на 2 января 2023 состоится очередное, предпоследнее покрытие диском Луны Урана в Тельце. Последние такие аспекты регулярно давали массированные обстрелы энергетической инфраструктуры или дамб в Украине. Этот аспект обязательно себя проявит в интервале плюс-минус 1-2 дня", - подчеркнул Уранус.

Он ответил, что все его прогнозы являются приблизительными, поскольку Россия "накрывает" Украину снарядами абсолютно непредсказуемо. Также астролог призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь это может стоить жизни.

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"Последнее время РФ делала массированные обстрелы с интервалом от 11 до 14 дней. Используя 60-70-80 ракет. Другими словами они подготавливают к пуску от 5-6-7 ракет за 1 день тишины. Возможно на новогодние праздники будет не 1 большой удар, а 2-3 удара. На католическое Рождество, на Новый Год, и на православное Рождество.

У меня есть большая надежда, что эти частые и регулярные обстрелы гражданской инфраструктуры, должны закончится к концу февраля или началу марта 2023", - резюмировал свой прогноз Дмитрий Уранус.

Напомним, астролог раскрыл планы оккупантов на 31 декабря.

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