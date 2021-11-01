Не всем знакам Зодиака в ноябре повезет на любовном поприще.

Астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН назвал знаки Зодиака, которым в ноябре 2021 года повезет на любовном поприще. А также он предостерег некоторые знаки Зодиака, у которых может быть разлад в личной жизни.

Козерог

В любовных делах в ноябре 2021-го больше всего будет фартить Козерогу. Это будет обусловлено тем, что Венера войдёт в зодиакальный знак Козерога. Потому у представителей это знака сложится крайне благоприятная ситуация в личном плане. Отношения будут складываться просто замечательно.

Рак

Также все прекрасно будет складываться в семье и любви у Рака. В ноябре Раку следует наконец скрепить свои отношения брачными узами и вывести их на новый этап.

Скорпион

Читайте такжеТоп-5 знаков Зодиака, которые могут разбогатеть в ноябре 2021Скорпиону в ноябре будет везти в деньгах, но из-за того, что в его знак войдёт Марс, в семье возможны ссоры и скандалы, т.е. напряжённая ситуация.

Телец

У Тельца на любовном фронте в ноябре тоже не будет гладко. Разногласия и ссоры могут привести к разводу представителей этого знака. В отношениях грядут очень серьёзные обострения и конфликты.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, каким знакам Зодиака больше всего повезет в финансовом плане уже в ноябре 2021 года.

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Автор: Диана Могилевич