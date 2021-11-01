Кто-то может получить новую должность, а кто-то - сорвать куш.

Известный астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН рассказал, каким знакам Зодиака больше всего повезет в финансовом плане уже в ноябре 2021 года.

Рыбы

Рыбам свалятся деньги прямо на голову. В ноябре им предстоит плодотворный период, работы будет много, и она будет разноплановой. Месяц будет крайне успешным в финансовом плане.

Скорпион

Представители этого знака в ноябре могут смело идти на риск, ведь они вполне могут сорвать большой куш. В ноябре их ждёт успех и увеличение влияния.

Рак

Читайте такжеСплошная черная полоса: 5 знаков Зодиака, которым живется сложнее всегоБлагоприятный в финансовом плане период ждёт в ноябре и Рака. Представители этого знака Зодиака могут рассчитывать на крупный успех в бизнесе, особенно если речь идёт о каком-то новом деле или проекте.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, как лунное затмение повлияет на знаки Зодиака. Кому-то 19 ноября 2021 года сулит проблемы на работе, а кому-то - ссоры в семье.

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Автор: Диана Могилевич