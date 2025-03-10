Полная Луна в первом весеннем месяце наступит в знаке Девы и совпадет с полным лунным затмением.

Первое весеннее полнолуние 2025 года будет в центре внимания - в это же время наступит полное лунное затмение. Событие произойдет в пятницу, 14 числа, но его влияние будет ощутимо накануне и после него. Что принесет энергия мартовской Луны, почему ее прозвали Кровавой, когда и где ее можно будет наблюдать и чье равновесие пошатнет это редкое явление, специально для УНИАН рассказал астролог.

Напомним, ранее мы публиковали лунный календарь на март 2025 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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Почему первое весеннее полнолуние называется Кровавая Луна

По словам астролога и аналитика Ланы Шредер, полнолуние в марте называется Кровавая Луна, поскольку во время затмения визуально кажется, будто спутник Земли имеет красноватую окраску. Такой визуальный эффект мы видим после того, как лучи Солнца проходят через атмосферу Земли и отражаются на Луне.

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"Красноватой Луна становится в коридор затмения. В это время тень от Земли полностью или частично закрывает Луну от лучей Солнце, которые проходя атмосферу нашей планеты и приобретают характерный цвет", - говорит астролог.

Полнолуние в марте также называют:

Сонная Луна - у китайцев;

Луна Ветров - у кельтов;

Целомудренная Луна - у викканов;

Ветреная Луна - у чероки.

На Южном полушарии, где сейчас осень, взойдет Урожайная Луна, или Кукурузная Луна.

Когда полнолуние и полное лунное затмение в марте 2025

Полнолуние наступит 14 марта в 08:54 по киевскому времени (06:54 GMT).

"В зависимости от угла наклона Луны к Земле, мы видим отражение или частицы Луны, или ее полный диск. Луна не имеет своего света, а лишь отражает Солнце, - поясняет Лана Шредер. - Во время полнолуния Луна и Солнце расположатся с двух сторон Земли, а наша планета словно будет находиться посередине между прожектором со светом и зеркалом".

Как уже писал УНИАН, в момент полнолуния произойдет полное лунное затмение, а его полная фаза продлится 1 час и 6 минут - именно в это время Луна приобретет красный оттенок. Пик затмения наступит 14 марта в 08:58 по Киеву, лучше всего его будет видно в Америке, но смогут также увидеть жители Восточной Азии, Западной Европы и Западной Африки и Новой Зеландии. Также Луна во время затмения будет в апогее - то есть, на максимальном расстоянии от Земли.

"В ночь перед полнолунием и в следующую ночь Луна будет иметь наибольший размер и сияние. Влияние мартовского полнолуния будет ощущаться сильнее всего за ночь до него и в течение следующего дня и ночи", - говорит астролог.

Полная Луна в Деве и полное лунное затмение 2025 - что нельзя делать, влияние на знаки Зодиака

"Луна во время полнолуния будет в знаке Девы, а Солнце - в знаке Рыб, - рассказывает Лана. - Это противоположные знаки по отношению к Земле. Поскольку Луна отражает, а Солнце - излучает свет, то есть несколько рекомендаций, которыми лучше не пренебрегать".

Что нельзя делать в полнолуние в марте 2025:

не стоит принимать поспешных решений с деньгами;

следует быть осторожным с едой - кто-то может захотеть заесть стресс, эмоциональную реакцию, а не обратит внимание на качество пищи, ее срок годности и может отравиться;

не следует делать косметические процедуры.

Кроме этого, надо быть осторожными с лекарствами и отложить на другие дни занятия спортом.

Лунное затмение усиливает влияние полнолуния. Люди с травмированной психикой часто реагируют сильнее на такие явления. В этот период они плохо контролируют свои эмоции, быстро реагируют на что-либо, на что раньше бы даже не обратили внимание. Поэтому лучше держать дистанцию от людей, которые склонны к чрезмерному проявлению эмоций,

- предупреждает Лана Шредер.

Также астролог советует быть осторожным за рулем и в местах скопления большого количества людей.

Наибольшее влияние полнолуния почувствуют Девы . У них может появиться тревожность, желание доделать что-то, что откладывали, они могут по 10 раз перепроверять одно и то же. Представители этого знака Зодиака могут иметь желание держать внимание на тысяче деталей одновременно, пытаясь учесть все.

. У них может появиться тревожность, желание доделать что-то, что откладывали, они могут по 10 раз перепроверять одно и то же. Представители этого знака Зодиака могут иметь желание держать внимание на тысяче деталей одновременно, пытаясь учесть все. У Рыб в этот период может появиться возможность увидеть то, что они не замечали, могут открыться новые факты или детали о других людях.

в этот период может появиться возможность увидеть то, что они не замечали, могут открыться новые факты или детали о других людях. В жизни Близнецов и Стрельцов могут быть конфликтные ситуации с другими людьми, когда от них будут требовать факты и подтверждения чего-то, придется выбрать сторону в конфликте, когда за каждое слово и заявление надо отвечать.

"Лунное затмение открывает портал для неконтролируемых эмоций, а насколько оно повлияет на человека и справится ли он со своими реакциями, сможет ли их тормозить в стрессовых ситуациях, зависит только от его работы над собой", - отмечает астролог и рекомендует в этот отрезок времени - день до и после события - быть максимально осторожными.

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