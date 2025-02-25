Лунный календарь на март 2025 обещает два затмения.

Март начнется с фазы растущей Луны - 1 марта спутник Земли будет освещен на 1,3%. Месяц обещает быть необычным, так как в нем будет два затмения - лунное и солнечное. Когда их ожидать, как будут меняться фазы Луны, какие дни будут наиболее благоприятные, а какие - не очень, расскажет лунный календарь на март 2025.

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Фазы Луны в марте 2025 - как будут меняться

Лунный цикл состоит из 29,53 дней, за которые Луна делает полный оборот вокруг Земли и меняет 8 фаз. В астрологии в зависимости от фазы Луны различают благоприятные и неблагоприятные дни для разных видов деятельности. Например, фаза новолуния и полнолуния считается не очень удачной для перемен, фаза растущей Луны - идеально подходит для начала всего нового, а убывающей - для прощания с отжившим себя. Но многое также зависит от того, в каком знаке Зодиака пребывает Луна: день, неудачный в одной какой-то сфере, может быть очень даже успешным в другой.

Видео дня

В марте 2025 фазы Луны будут такими:

1-2 марта - продолжается новолуние;

3-5 марта - растущий серп;

6-9 марта - первая четверть;

10-13 марта - растущая Луна;

14 марта - полнолуние;

15-21 марта - убывающая Луна;

22-24 марта - последняя четверть;

25-28 марта - убывающий серп;

29 марта - новолуние;

с 30 марта - растущий серп.

14 марта, в день полнолуния, ожидается лунное затмение, а 29 марта, в день новолуния - солнечное.

Лунный календарь на март 2025 - благоприятные дни и не очень

Фаза Луны и ее движение по знакам Зодиака отвечает за уровень энергии, необходимой для создания чего-то нового или развития. В зависимости от этого можно определить лучшие и худшие дни месяца - как в целом, так и в разных сферах жизни:

наиболее благоприятные дни в марте 2025 - 4, 5, 13, 20 числа;

благоприятные даты - 6, 8, 12, 19, 21, 26;

неблагоприятные дни - 14, 24, 28, 29.

Все остальные дни - нейтральные.

Следует также учесть, что некоторые не особо благоприятные дни могут быть перспективными в той или иной сфере - например, это случается во время движения Луны из одного знака Зодиака в другой, который благоволит именно этой деятельности. Если говорить об удачных днях в разных сферах, то календарь выглядит так:

начинания: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30 марта;

финансы: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31 марта;

работа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 30, 31 марта;

любовь: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 31 марта;

зубы: 3, 4, 5, 12, 13, 22, 23, 24, 31 марта;

поездки: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 30 марта.

Дни затмений (это 14 и 29 марта 2025) всегда считаются опасными - в это время нарушается привычный энергетический баланс, который отражается на жизни каждого. Все, даже маленькие, начинания лучше отложить на какое-то время и спокойно пережить этот период.

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