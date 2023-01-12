Прогнозируется, что в этом году люди станут счастливее.

Китайский Новый год наступит в воскресенье, 22 января 2023-го, и ознаменует начало года Кролика. Целитель и астрологический эксперт Джо Муди рассказал, что нас ждет в течение 12 следующих месяцев, пишет Express.

Что готовит год Кролика для всех 12 знаков

"Каждый год в китайской астрологической системе — это Ян или Инь. Годы Ян более активны и агрессивны, тогда как годы Инь более спокойны и мирны. Мы только что завершили единственный трехлетний период энергий Ян", — говорит Муди.

По его словам, 2023-й может принести большое облегчение, поскольку мы вступаем в более спокойный год Инь. Наконец завершается тяжелый трехлетний цикл Ян. Это началось с года Крысы, что совпало с пандемией коронавируса, и так продолжалось в течение года Быка, и вот мы заканчиваем год Тигра. Год Кролика обещает быть более приятным.

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2023-й — год Кролика, он должен быть "спокойным", а "люди станут счастливее, смирятся с тем, что есть", говорит астроэксперт:

"Кролик считается животным Инь. Так что, надеюсь, все наконец успокоится. Люди станут счастливее, смирятся с многими вещами".

Напомним, Новый год 2023 по китайскому календарю - год Кролика. Многие люди обращаются к китайскому гороскопу, чтобы почерпнуть восточную мудрость. УНИАН составил гороскоп по году рождения на 2023 год для каждого китайского знака.

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