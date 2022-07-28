Когда будет звездопад Персеиды и какие еще звездные дожди получится увидеть в этом году - узнайте в материале УНИАН.

Звездопад 2022 - одно из самых красивых астрономических явлений, которое можно лицезреть своими глазами. Происходит это всегда в конкретном месяце, когда Земля проходит точку пересечения собственной орбиты с орбитой метеорного потока. УНИАН расскажет, когда будет звездопад в августе и озвучит дату всех остальных.

Ранее мы говорили о том, что совсем скоро наступит звездопад Персеиды 2022.

Как по-научному называется звездопад и что это такое

Астрономы говорят, что "звездопад" и "метеоритный поток" - это одно и то же. Представьте, что у метеоритных потоков есть своя орбита, а Земля в определенный момент проходит точку пересечения своей орбиты с орбитой метеоритных потоков. В этом случае распыляются мелкие крупинки пыли, которая попадает в атмосферу Земли на огромной скорости. Для жителей планы небо в такой момент пронизано сотнями ярких "стрел", это явление и называется звездопадом.

Названия звездопады получают от созвездий, к которым располагаются ближе всего. При этом, важно отличать метеоритный поток от метеоритного дождя:

метеоритный поток - отдельные метеориты, которые, в момент сгорания, дают яркое свечение;

- отдельные метеориты, которые, в момент сгорания, дают яркое свечение; метеоритный дождь - явление огненного цвета, которое образуется из-за сгорания осколков крупного метеорита в атмосфере Земли.

На данный момент учеными подтверждено чуть более 60 метеоритных потоков, хотя есть подозрения, что их несколько сотен. Самых ярких, естественно, считанные единицы.

Когда в 2022 году звездопад - даты

В период с лета по зиму текущего года украинцы будут наблюдать несколько красивых метеоритных потоков:

Дельта-Аквариды или Южные Дельта-Аквариды - с 28 по 29 июля. Расположен близко к Дельте Водолея, в созвездии Водолея.

или - с 28 по 29 июля. Расположен близко к Дельте Водолея, в созвездии Водолея. Персеиды - с 22 июля по 24 августа, пик - в ночь с 12 на 13 августа. Согласно исследованиям, в час будут падать более 160 ярких "звезд". Наблюдать лучше всего с 23:00 до 01:00.

- с 22 июля по 24 августа, пик - в ночь с 12 на 13 августа. Согласно исследованиям, в час будут падать более 160 ярких "звезд". Наблюдать лучше всего с 23:00 до 01:00. Дракониды - с с 7 по 12 октября. Считается довольно слабым, но иногда можно увидеть яркие вспышки. Удачное время - в 20:00 - 21:00, если найти чистое небо и высоко-высоко поднять голову.

- с с 7 по 12 октября. Считается довольно слабым, но иногда можно увидеть яркие вспышки. Удачное время - в 20:00 - 21:00, если найти чистое небо и высоко-высоко поднять голову. Ориониды - со 2 октября по 7 ноября, пик - 21 октября перед рассветом. Интенсивность слабая - от 10 до 20 метеоритов в час, но некоторым людям удается увидеть и больше "падающих звезд".

- со 2 октября по 7 ноября, пик - 21 октября перед рассветом. Интенсивность слабая - от 10 до 20 метеоритов в час, но некоторым людям удается увидеть и больше "падающих звезд". Леониды - в ночь с 16 на 17 ноября. Лучшее время - перед рассветом, а смотреть нужно на восток. Звездопад цветной - крупные вспышки будут желтыми и оранжевыми, те, что меньше - окрашены в зеленый цвет.

- в ночь с 16 на 17 ноября. Лучшее время - перед рассветом, а смотреть нужно на восток. Звездопад цветной - крупные вспышки будут желтыми и оранжевыми, те, что меньше - окрашены в зеленый цвет. Геминиды - 14 декабря. Один из самых ярких и красивых потоков - за 1 час будет "падать" более 50 "звезд". Те, кому удастся лицезреть звездопад, увидят струйки оранжевого цвета.

Если рассматривать звездопад с точки зрения астрологии, то эксперты советуют попросить Вселенную о том, что для вас важно. УНИАН рассказывал, какое желание загадать, когда падает звезда и как правильно это сделать.

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