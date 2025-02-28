Двое из представителей зодиакального круга окажутся на вершине блаженства.

Коридор затмений 2025 начнется 14 марта, а закончится 29-го. Это значит, что две недели абсолютно все люди столкнуться с переменами в своей жизни. Какие именно события принесет коридор затмений по знаку Зодиака - в комментарии УНИАН рассказала астролог Марина Скади-Соколова.

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Что происходит с людьми в коридоре затмений

В этом году коридор затмений будет длиться 14 дней. Скади уверена, что в это время появятся возможности для личностного роста, поскольку затмения в марте будут затрагивать сразу две оси - служения (Дева-Рыбы) и взаимоотношений (Овен-Весы):

Поскольку в период весенних затмений будут задействованы эти четыре знака Зодиака, соответственно будут меняться четыре области жизни.

Это значит, говорит эксперт, что у людей больше возможностей для глубоких и качественных перемен. В дни коридора затмений возможны эмоциональные испытания, которые приводят к духовным трансформациям.

Лунное затмение 14 марта - оно же полнолуние - принесет энергию для внутреннего самоанализа и пересмотра привычных ритмов жизни. Это хорошая возможность отпустить все лишнее, очистить свою жизнь от ненужных забот и тревог, поскольку после полнолуния наступает самое удачное время для очищения от того, что препятствует росту и развитию. Скади считает, что в лунное затмение разум становится яснее, поскольку будет минимум эмоций и чувств, и мы вдруг можем осознать то, что скрывалось под этим пластом.

Каким будет коридор затмений 2025 для знаков Зодиака

Эксперт назвала, какие знаки Зодиака попадают под коридор затмений и будут купаться в лучах Фортуны. Таких в марте всего двое - Лев и Стрелец.

Для них этот период станет мощным импульсом, чтобы изменить свой жизненный путь. Львов и Стрельцов буквально "вытолкнет" во что-то новое:

Коридор затмений - это время важных решений и больших начинаний для Стрельцов и Львов. Усилятся их волевые качества, желание действовать.

Астролог советует им быть осознанными, чтобы не позиционировать себя центром мира, тем самым вызывая осуждение окружающих.

В коридор затмений Вселенная даст возможность этим зодиакальным представителям увидеть свои слабые места и исправить их с минимальным количеством потрясений. Львы и Стрельцы получат возможность мягко избавиться от того, что больше не приносит пользу - это может касаться как материальных вещей, так и эмоциональных привязанностей.

Также Скади назвала и тех, для кого коридор затмений будет нелегким и очень важным. Это четыре знака Зодиака - Рыбы, Дева, Весы и Овен. Им придется бороться на пределе своих жизненных сил и возможностей. Коридор затмений для них станет вратами между старым и новым, пронесет их через испытания, осознания, обновления, которые порой могут быть болезненными. Это время кармической проверки - считает эксперт.

Многие представители этих знаков Зодиака будут вынуждены проходить кармическую проверку, поскольку будут проверяться их действия в области пользы служению миру, взаимоотношений в деловой и личной сферах жизни. Овнам, Весам, Девам и Рыбам нужно двигаться вперед, а для этого сначала необходимо навести порядок в прошлом, закрыть какие-то темы. Очень важно осознать свои настоящие желания, потом придет внутренняя ясность и можно улучшить многие сферы своей жизни.

Для Рыб и Дев коридор затмений будет временем разоблачения иллюзий, прощания с прошлым, а также выбора в пользу своего истинного "Я". Они получат шанс переписать свою историю:

Этим знакам придется научиться держать баланс между холодной рациональностью и интуитивным восприятием мира.

Овнам стоит довериться процессу и помнить о том, что любое затмение является перепутьем судьбы, и даже если сейчас кажется, что что-то рушится, то на самом деле пространство расчищается для новых возможностей. В окружении Овнов спадут маски, и скрытые мотивы некоторых людей выйдут на поверхность. Овны смогут увидеть честную картину реальности и вполне возможно, что она окажется менее приятной, чем хотелось бы.

Весам коридор затмений покажет новые пути к достижению гармонии. Кроме того, представители этого знака могут понять, какие привычки уже бесполезны и требуют трансформации. Для Весов коридор затмений будет периодом осознаний и кульминацией событий предыдущих двух лет. Может возникнуть желание поменять сферу деятельности, партнера, иначе организовать свой быт, переосмыслить роль отдыха и обязанностей или других людей в своей жизни.

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