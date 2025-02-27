Астролог рассказала о значении астрологического события.

В начале весны, уже очень скоро, для многих людей начнется особенный период в жизни, который принесет с собой коридор затмений. Узнайте, что происходит в коридоре затмений, что можно и нельзя делать.

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Коридор затмений - это ключевое событие марта, открытие портала перемен, то есть мистического коридора затмений. Его открывает лунное затмение 14 марта в знаке Зодиака Дева в 08:58 (gmt+2), а закрывает солнечное затмение 29 марта в 12:47 (gmt+2) в Овне. Коридор затмений происходит каждые полгода и обычно длится две недели - об этом в комментарии УНИАН рассказала астролог Марина Скади-Соколова.

Что можно и нужно делать в коридор затмений

При лунном затмении в Деве в жизни каждого человека завершается какой-то цикл, обнажаются несовершенства, которые необходимо исправить - считает эксперт. И в это затмение нужно:

наводить порядок;

очищаться;

избавляться от ненужного, что в большей части связано с нашими чувствами и эмоциями, с нашими привязками к ситуациям или людьми.

Также, по мнению Скади, это хорошая возможность избавиться от зависимостей. После лунного затмения в Деве действительно захочется навести порядок как в доме, так и в мыслях, в теле, в отношениях, в работе.

Человек, который привык жить чувствами, вдруг может столкнуться с жизненными реалиями, и с него слетят "розовые очки". В целом это затмение может стать моментом озарения и принести важные перемены, поскольку высветлит то, что было скрыто, "подсветит" глубинные процессы и заставит нас их осознать. Лунное затмение открывает дорогу к освобождению.

Солнечное затмение в Овне 29 марта - оно же новолуние - закрывает коридор затмений и символизирует перезагрузку, открывает двери в будущее, подталкивает нас к переменам и дает шанс начать жизнь с чистого листа. Это не просто точка отсчёта, уверяет эксперт, это момент, когда будущее зовёт нас вперёд, а прошлое догорает за спиной.

В солнечное затмение люди обычно на что-то решаются, но стоит понимать, что необходимо очень осторожно действовать. Многое будет становиться ясным, сомнения останутся в прошлом, кто-то будет сжигать мосты и идти вперед, а кто-то сможет разобраться в себе и наконец-то осознает, чего он хочет, как видит свою жизнь и социальную реализацию:

Это затмение подарит нам жизненную энергию и решительность, принесет с собой мощный импульс для новых начинаний и смелых поступков.

В солнечное затмение очень захочется сделать рывок вперед, поскольку мы будем ощущать прилив внутренней силы и вдохновения, и энергии будет хватать. Многие люди поймут, что больше нет смысла смотреть назад, появится желание действовать, пробовать что-то новое, завоевывать. А то, что было актуальным еще до 14 марта, уже с 29 числа потеряет свою значимость, поскольку появятся новые направления для приложения усилий.

Скади уверена, что коридор затмений, прежде всего, - это прекрасное время для очищения пространства. Можно перезагрузить свою повседневную жизнь, привычки. Стоит попробовать понять импульсы своего тела, поскольку именно в коридор затмений можно получить подсказку подсознания насчет того, что в организме требует внимания. Обязательно нужно позаботиться о своем теле и о психике. Это лучшее время, чтобы отказаться от вредных привычек и токсичных людей.

Весенний коридор затмений помогает упорядочить свою жизнь, однако для этого нужно все-таки провести энергетическую и физическую чистку, от чего-то избавиться. Это время детокса, уборки, пересмотра своих целей, связей. Также важно не допускать самоедства и жесткой критики, нельзя себя корить и винить.

Может приходить осознание того, что в какой-то ситуации вы неправильно поступили, но важно понять, что на ошибках учатся, и принять уроки. Во время коридора затмений может прийти осознание, что иногда лучше отпустить, чем бесконечно исправлять и корректировать.

Что нельзя делать в коридор затмений

Эксперт также объяснила, чего не надо делать в коридоре затмений. Она советует с 14 по 29 марта быть очень осторожными с роковыми решениями и не делать судьбоносный выбор, поскольку то, что решается в коридор затмений, будет иметь последствия как минимум на полгода. Коридор затмений – это период невозврата, во время которого каждый выбирает, и лучше сделать выбор в пользу сохранения себя.

Во время коридора затмений инстинкт самосохранения будет работать на минимальном уровне. Астролог говорит, что наша задача в этот период - наблюдать, анализировать, но все окончательные решения принимать только с 30 марта. Тогда мы сможем уверенно и смело двигаться вперед. После 30 марта, когда закончится коридор затмений, все станет ясно.

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