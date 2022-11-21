Астрологи составили прогноз для всех знаков Зодиака на вторник.

Узнайте, что ждет именно вас во вторник, 22 ноября. Звезды говорят, что день будет благоприятным и радостным для большинства знаков, но есть исключения.

Овен

У Овнов в этот день не будет повода для печали. Хорошие события будут происходить весь день, а под вечер будет атмосферная встреча с друзьями.

Телец

Тельцам следует быть осторожными. Не стоит делать поспешных выводов и принимать импульсивные решения, так как это может "выйти боком".

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Близнецы

Близнецы будут заняты домашними делами. Вторник у них будет достаточно суетливый и рутинный. Не будет времени на себя и общение с семьей.

Рак

Ракам в этот день обещают необыкновенное везение. Можно смело покупать лотерейный билетик и надеяться на чудо.

Лев

Львы погрузятся в домашние хлопоты. Помимо работы их ждет стирка, уборка, готовка и другие бытовые дела, которые нельзя отложить на потом.

Дева

Девы пойдут в кинотеатр или развлекательный центр. Звезды говорят, что это не будет романтическим свиданием. Скорее всего, компанию им составят друзья или коллеги по работе.

Весы

Весы поедут куда-то, потратят много денег, будут решать рабочие вопросы. Также будут какие-то бумажные дела.

Скорпион

Скорпионы будут заняты исправлением своей же ошибки, которую те допустили ранее. Придется что-то переделывать, переписывать или переоформлять.

Стрелец

Стрельцов ждут нервные потрясения и разочарования. Это может быть связано с тем, что что-то, что они ранее задумали, пойдет не по плану. Звезды советуют не принимать это близко к сердцу.

Козерог

Астрологи утверждают, что Козерогам захотят сделать какой-то сюрприз. Это может быть приятная неожиданность, которая обеспечит отличное настроение на весь день.

Водолей

Водолеи 22 ноября будут испытывать усталость и нежелание что-либо делать. Звезды советуют им хорошенько отдохнуть перед работой, чтобы набраться сил.

Рыбы

Рыбы в этот день решат что-то приобрести. Но звезды советуют отложить покупку минимум на день, так как могут быть какие-то разочарования или неудачи.

Напомним, новая неделя будет сложной для этих знаков Зодиака.

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