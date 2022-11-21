Астрологи дали прогноз для всех знаков Зодиака до 27 ноября.

Астрологи рассказали о тех, кому новая неделя с 21 по 27 ноября принесет испытания, нервные потрясения и неожиданные повороты судьбы. Эксперты говорят, что коснется это четырех знаков Зодиака.

Овен

Овны будут вынуждены решать трудности, связанные с работой. Это может быть сдача каких-то проектов, подготовка отчетов или срочное выполнение каких-то обязанностей. Как говорят астрологи, представителям данного знака Зодиака также придется что-то переделывать.

Близнецы

У Близнецов практически не будет свободного времени, которое можно будет потратить на себя или на семью. Они будут заняты подготовкой к какому-то важному событию. К концу недели они будут испытывать моральную и физическую усталость.

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Рак

Раки будут погружены в решение проблем со здоровьем. Они могут простудиться или получить какую-то травму. Возможно, это будет вывих, ушиб или перелом. Данная проблема сделает Раков на какое-то время маломобильными.

Рыбы

Сложность для Рыб будет заключаться в том, что им придется находиться в компании, где им некомфортно. Они могут куда-то поехать или к ним приедут гости. Например, может приехать теща или свекровь. Или они пойдут на мероприятие, где будут их давние враги. Стрессов в данном случае не избежать.

Напомним, в январе 2023 эти знаки Зодиака начнут жизнь с чистого листа.

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