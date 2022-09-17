Астрологи рассказали, каким будет воскресенье для знаков Зодиака.

18 сентября все еще продолжается действие ретроградного Меркурия. Оказывает эта планета свое влияние на все знаки Зодиака. Кому-то от нее "достается" меньше, а кому-то больше. Что ждет вас в этот день - читайте в материале УНИАН.

Овен

Для вас этот день пройдет спокойно и размеренно. Уделите его семье, уборке дома, сходите к друзьям в гости.

Телец

В последнее время вы чувствуете себя уже не так уверенно, как раньше. Постарайтесь проработать свои ошибки и с понедельника ворваться в работу с новой силой.

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Близнецы

Домашние дела и заботы не дадут вам покоя, однако вы наконец сможете ощутить, что отпустили старые проблемы.

Рак

Те Раки, которые сейчас находятся далеко от дома, очень скучают по прошлой жизни. Если же они находятся дома, то они, вероятнее всего, в этот день будут невероятно скучать по людям, которых нет рядом.

Лев

Обратите внимание на то, что вы делаете. Звезды подсказывают, что вам нужно немного остановиться и выдохнуть, иначе эмоционального выгорания не избежать.

Дева

Обратите внимание на свое здоровье. 18 сентября организм может посылать вам сигналы, которые нельзя игнорировать.

Весы

Сегодняшний день идеально подойдет для вечеринки с друзьями. Соберитесь на шашлыки, сходите в лес за грибами или просто встретьтесь в кафе. Вас это очень вдохновит и вы узнаете много нового.

Скорпион

18 сентября вы можете узнать о том, что люди, которых вы считали близкими, обсуждали вас за спиной и распускали сплетни. Постарайтесь отнестись к этому не трагически - просто отпустите этого человека.

Стрелец

Вам стоит проявить свою настойчивость. Она поможет добиться поставленных целей. Ждите важных и хороших новостей о бизнесе или о работе.

Козерог

Настроение у вас сегодня будет плаксивое. Дайте себе возможность проявить слабость. Только не затягивайте с этим, иначе привыкните. Поставьте четкие временные рамки, а потом - снова в бой.

Водолей

Сегодня вам стоит сесть на диету или пересмотреть свой рацион. Это поможет улучшить свое здоровье и свою работу.

Рыбы

Следите о том, что вы говорите. Иначе можете обидеть своими словами близкого человека, что очень плохо закончится.

Напомним, названы худшие жены по знаку Зодиака, от которых нужно бежать подальше.

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