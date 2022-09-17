Все рейтинги худших жен по знаку Зодиака говорят о том, что эти два знака плохо справляются с данной ролью.

Эксперты рассказали, чьи представительницы хуже всего подходят на роль жены по знаку Зодиака. Таких знаков всего два. Это не значит, что нельзя их брать в жены. Важно получше узнать этих людей, чтобы осознать, готов ли человек принимать недостатки партнера в будущем.

Скорпион

Несмотря на то, что уроженки этого знака очень красивые, умные и привлекательные, у них очень и очень сложный характер. Они вспыльчивые, порой агрессивные. Эмоции у таких людей бьют ключом, поэтому они могут выполнять роль "эмоционального вампира" для своего ближайшего окружения.

Также Скорпионы - плохие хозяйки. Они ужасные карьеристки, которые стремятся к славе, богатству и признанию. А поход под венец в раннем возрасте может сковывать их руки.

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Рыбы

Рыбы неплохо манипулируют людьми. Касается это как просто знакомых, так и близких родственников. Уроженки этого знака Зодиака являются плохими женами еще и потому, что они очень часто лгут. Жертвой их вранья могут быть партнеры. Не исключено, что Рыбы смогут изменять на стороне, и обманывать своих мужей, говоря о верности и преданности.

Напомним, астролог рассказала, от каких покупок стоит отказаться в сентябре 2022.

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