Они будут много переживать.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в июне могут совершить прежнюю ошибку. Ничему их жизнь не научила, судя по всему, поэтому им придется пройти повторный урок.

Близнецы

Близнецы - это очень добрый и доверчивый знак Зодиака. Они настолько растворяются в любимых людях, что готовы простить им что угодно, даже измену. Если в вашей жизни такое уже было, то есть вероятность, что ситуация повториться. Возможно, она будет связана не именно с изменой, но с тем человеком, который ранее уже делал вам больно.

Будьте бдительнее и слепо не доверяйте. Не зря же говорят, что доверие - это хорошо, но иногда нужно и проверять. В противном случае вы наступите на те же грабли и рискуете остаться у разбитого корыта.

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Козерог

Козероги часто не могут определиться со своими желаниями, что негативно сказывается на их отношениях. Порой они и сами не понимают, что вредят не только себе, но и другому человеку. В июне вы можете столкнуться с такой ситуацией, что ваша вторая половинка отплатит вам тем же, и вместо сердца протянет вам холодный камень.

Постарайтесь быть более мягкими и больше времени уделить любимому человеку, так как его ощущение одиночества может плачевно сказаться на ваших отношениях.

Напомним, новая неделя принесет ужасные потрясения двум знакам Зодиака.

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