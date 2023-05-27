Новая неделя может лишить Рыб надежд на счастливую жизнь.

Астрологи составили гороскоп на следующую неделю (с 28 мая по 4 июня). Оказалось, представителям двух знаков Зодиака стоит готовиться к худшему. Новая неделя может принести им ужасные потрясения. Кому ждать неприятностей - читайте ниже.

Весы

Непростой период сулят астрологи Весам. Представители этого знака могут сильно пожалеть о том, что они совершили в прошлом. Судьба решила проучить Весов, им придется столкнуться с серьезными неприятностями.

Новая неделя принесет Весам потери и ссоры. Возможно, вы можете потерять работу и доход. Начальство может указать вам на дверь, если найдет ошибки и увидит, что вы перестали быть ответственными. Постарайтесь не гневить руководство, будьте серьезными и концентрируйтесь на самом важном.

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Рыбы

Новая неделя может лишить Рыб надежд на счастливую жизнь. Вы можете потерять друзей и даже свою вторую половинку. Люди отвернутся от вас не просто так. Вашу репутацию попробуют очернить враги.

Постарайтесь не рисковать, не делайте того, что может плохо отразиться на вашем имидже. Также астрологи советуют Рыбам не поддаваться соблазнам, которые их окружают. Не стоит думать, что ваши "шалости" остаются незамеченными.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что новая неделя будет судьбоносной только для трех знаков Зодиака.

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