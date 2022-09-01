В этот день на Луну оказывает сильное влияние Нептун.

Полнолуние 10 сентября 2022 года отразится на знаках Зодиака. Астролог Валентина Виттрок утверждает, что это полнолуние будет романтическим. У себя в Facebook она детальнее рассказала, что следует ждать от этого дня.

"10 сентября в 10:00 по Гринвичу состоится романтичное полнолуние в 18-м градусе Рыб. На Луну в это время будет оказывать сильное влияние волшебник Нептун. Это хороший день для творческого самовыражения, признаний в любви, но хирургические вмешательства, приём медикаментов/ наркотических веществ и алкоголя - лучше повременить", - написала Валентина.

Эксперт добавила, что в этот день будет такое себе "искажение реальности" и проявление сильной гравитации.

Відео дня:

"Не зря ведьмовский шабаш всегда приписывали полнолунию. В этот же день Меркурий становится в ретрофазу до второго октября, значительно затрудняя рабочие процессы и деятельность даже искусственного интеллекта", - резюмировала астропсихолог.

Напомним, названы одиночки по знаку Зодиака, которым трудно найти свою половинку.

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