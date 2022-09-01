Валентина Виттрок рассказала, что стоит ждать всем Знакам Зодиака в эти даты.

Астропсихолог Валентина Виттрок сделала прогноз на сентябрь для всех знаков Зодиака. У себя в Facebook-блоге она перечислила неблагоприятные дни месяца.

Так, с 4 до 7 сентября Марс становится на ось катастроф.

"Вспоминая историю, такое соединение "принесло" пожар собора Парижской Богоматери. На этой же оси катастроф Марс проявит себя ещё в декабре 2023, соединяясь со звездой Антарес (сердце Скорпиона), - прокомментировала Виттрок.

Відео дня:

6 сентября возможны конфликты, а в романтическое полнолуние 10 сентября Меркурий становится ретроградным.

"Не зря ведьмовский шабаш всегда приписывали полнолунию. В этот же день Меркурий становится в ретрофазу до второго октября, значительно затрудняя рабочие процессы и деятельность даже искусственного интеллекта", - добавила женщина.

16, 17 и 18 сентября также будут напряженными днями. В эти даты могут быть споры, ссоры и эмоциональные качели.

" 28, 29 - транзит Луны по Скорпиону. Это нежелательное время для свадеб, крупных покупок. Если учитывать, что на небе висит уже который год напряженный аспект Сатурна и Урана, то транзит Луны в Скорпионе выполняет своего рода триггер, когда могут произойти неприятные события. Особенно ночью, так как это время Луны", - резюмировала Валентина Виттрок.

Напомним, известный астролог дала общий прогноз на сентябрь 2022.

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