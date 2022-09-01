Эти люди если и находят возлюбленного, то долго в отношениях не состоят.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым крайне трудно найти вторую половинку и построить крепкие отношения. Причины могут быть разные. Кто-то выставляет слишком высокие требования к потенциальному спутнику жизни, а кому-то просто нравится одиночество.

Телец

У этих людей слишком много недоверия ко второй половинке. Это может быть связано с личным плачевным опытом, когда Тельцы переживали предательство, ложь, измены или даже рукоприкладство.

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Теперь они в каждом потенциальном партнере видят то, с чем уже лично приходилось столкнуться.

Водолей

Водолеи слишком любят себя. Они быстро переключаются с одного объекта обожания на другой. Им не очень важны чувства второго человека, поэтому они пребывают в состоянии постоянного поиска партнера.

Лев

Женщины-Львицы с детства мечтают о принце на белом коне. Они слишком идеализируют того партнера, который должен быть рядом. Увы, им сложно осознать то, что идеальных людей не существует. Но в погоне за выдуманным "принцем" они предпочитают быть в одиночестве, а не встречаться "с кем попало". Как утверждают эксперты, уроженцы этого знака Зодиака вступают в брак позже других.

Напомним, астролог назвала самые энергетически тяжелые и опасные дни сентября.

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