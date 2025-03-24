Карты Таро подсказали, стоит ли бояться начала новой войны.

Каждый день миллионы украинцев на территории нашей страны и за рубежом читают бесконечные ленты новостей. В мире происходящего даже оптимисты предполагают, что война в Украине - это еще цветочки, и может начаться Третья мировая война. Таролог, политолог, эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini в комментарии УНИАН рассказала, что она видит по картам Таро.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Возможен ли ядерный удар по Украине

Проанализировав расклад карт, как ответ на первый вопрос, эксперт поняла, будет ли ядерный удар по территории нашей страны:

"Мне выпадает карта Мир - это 21 аркан, и перевернутая карта Борьбы. Такой расклад свидетельствует о том, что до ядерного удара по Украине не дойдет"

Также таролог сделала расклад на то, может ли Россия вообще применить ядерное оружие, к примеру, запустить ракету с ядерной боеголовкой в сторону США. По ее словам, карты говорят, что нет - выпал перевернутый Туз Пентаклей. Эта карта говорит о том, что есть много препятствий для ядерного удара, и такая атака повлечет за собой большое количество последствий. Если РФ применит ядерное оружие, то это не останется без ответа.

Будет ли Третья мировая война

Таролог считает, что "Третья мировая" уже проходит на территории Украины в формате столкновения талассо- и теллурократии. Эксперт пояснила, что талассократия - это геополитическое понятие, которое с греческого переводится как "власть моря". Это тип государств, которые находятся на материках или островах и омываются морями или океанами. К примеру, речь идет о США и Великобритании. А теллурократия с греческого имеет такой перевод - "власть земли". Это тип государств, которые находятся в глубине материков. К таким странам относят, в том числе РФ, а некоторые называют теллурократией и Китай. "Третья мировая", говорит Natalis Domini, имеет не такой формат, в котором происходила Вторая мировая в XX веке, поскольку сейчас во время противостояния есть не только физическая составляющая, но и информационная и психологическая.

Астролог сделала расклад на то, будет ли Третья мировая война распространяться дальше - коснутся ли боевые действия других стран. Она увидела перевернутый нулевой аркан - карту Шут, а он говорит о том, что определенные действия являются глупостью, а также указывает на закрытую дорогу, поэтому, по мнению таролога, расширения зоны противостояния не будет.

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