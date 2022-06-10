Конец августа - начало осени - более-менее будет "тихо", заверила эксперт. Но основное впереди - это октябрь, предупреждает астролог.

От снижения напряжения до новой эскалации на поле боя и самого опасного момента войны Украины с Россией: астролог Ольга Медвецкая озвучила основные этапы этого лета в Украине.

Так, как пишет она на своей странице в Instagram, соединение Марса (планета войны и агрессии) с Юпитером (планета расширения), о котором говорили ранее, дало эскалацию на поле боя. А уже сейчас эти 2 планеты отдаляются друг от друга, благодаря чему напряжение будет понемногу снижаться.

"Это не значит, что на нас не будут наступать. Будут и дальше пытаться атаковать, и возможно где-то будут иметь успех. Но общая тенденция - будет становиться менее ожесточенно на поле боя или будет сужаться линия фронта. Потом будет период без остросюжетных новостей. Набираемся сил, энергии для следующих этапов", - отметила эксперт.

Вторым важным периодом, по словам астролога, является 29.06-2.07 (и примерно +/- неделя до и после) - ожидается резкая и жесткая эскалация, ведь на небе будет квадрат между Марсом и Плутоном (планетой разрушения, кризиса и трансформации).

"Кстати, началась эта война во время соединения этих двух планет. Поэтому мы уже можем предсказать, насколько сложным будет этот период. Хотя, слава богу, квадрат не даст столь сильного влияния, как был тогда", - отметила она.

Однако с 7.07 Марс переходит в знак Тельца, а это знак Украины.

"Сами понимаете - Украина начнет набирать силы. Это может быть значительная поставка оружия (какие же наши союзники проворные! Еще ведь и год не прошел, а уже оружия предоставляют!), так и другие важные действия для поддержки Украины", - прогнозирует астролог.

А вот 18-21.07 возможны срывы договоренностей, договоров, большой разрушительный обман.

Вместе с тем 29.07-13.08 (может стать ощутимо и за несколько дней до и продлится воздействие несколько дней после) - самый опасный период лета.

"А возможно и не только лета. Разрушение старого мира или же он начнет разрушаться в тот период, время изменения того, что себя отжило. Это будет что-то очень мощное и, скорее всего, маловероятное, непредсказуемое", - говорит Медвецкая.

Конец августа - начало осени - более или менее будет "тихо". Но основное впереди - это октябрь, предупреждает астролог.

"Он стоит отдельного разговора. Спойлер: он вам понравится. Держимся и не останавливаемся! Украина будет Украина", - заинтриговала Медвецкая.

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