Как прогнозирует астроэксперт, в июне 2022 враг начнет медленно отступать.

Известный экстрасенс Рубина Цыбульская дала прогноз для охваченной войной Украины на июнь 2022 года. Она говорит, что в начале месяца планы оптимизируются, все, что было спланировано ВСУ, в этом месяце начнет реализоваться.

Как прогнозирует астроэксперт, будет много активных боев, ожидаются разрушения. Но борьба будет победной, герои отстоят свои территории, рассказала она в своем YouTube-канале.

"Ближе к 20 числам начнутся самые тяжелые бои. Многое решится, ВСУ будет вести решающие и громкие бои", - сказала Цыбульская.

По словам экстрасенса, в июне будет подписан закон, связанный с финансами. Также в этом месяце противник попытается всех обмануть. Кроме того, Рубина советует тем, кто намерен возвращаться домой, повременить. Так как угроза со стороны врага не миновала.

Как прогнозирует Цыбульская, в июне 2022 враг начнет медленно отступать. Но в это время не стоит забывать об осторожности, потому что оккупанты будут наносить удары.

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