Современную жизнь сложно представить без бытовых приборов-помощников, и стиральная машинка не исключение. Иногда "помощница" преподносит сюрпризы, но с некоторыми из них можно справиться без специалиста.

Стиральная машинка стала настоящим спасением для хозяюшек. Больше не надо часами выстирывать белье руками. Достаточно лишь сложить вещи в барабан машинки, добавить порошок и можно забыть о стирке на пару часов.

Но порой главная помощница современной женщины дает сбои. Очень неприятна ситуация, когда стиральная машина ломается. Одной из самых распространенных проблем является то, что машинка не отжимает.

УНИАН разбирался, почему стиральная машинка не отжимает.

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Почему стиральная машина стирает, но не отжимает

Причин для этой неприятности может быть несколько – как программные, так и механические. Так, что сломалось в стиральной машине, если она не отжимает? Среди самых распространенных проблем, которые могут привести к этому:

изношенные щетки;

неплотные контакты;

поврежденный ремень электропривода и прочее, что влияет на работу барабана.

В этом случае проблему может устранить лишь сервисное обслуживание или замена стиралки.

Почему стиральная машина сливает воду, но не отжимает

С проблемой, когда стиралка не отжимает, возможно, удастся справиться без вызова мастера. Наиболее вероятной причиной может быть перегруз или неравномерно загруженное в барабан белье. В этом случае стиральная машина не отжимает и гудит.

В то же время, если это первый запуск машинки после покупки, то проверьте, удалили ли во время установки болты для транспортировки.

Если же бытовой прибор не новый, то может быть нарушена целостность обмотки двигателя. Тогда без специализированной помощи не обойтись.

Как заставить стиралку отжимать

В случае, когда не отжимает стиральная машина, принудительный отжим применить не получится, ведь он является частью других программ. Правда, у многих современных стиралок есть отдельная функция "Отжим".

Рассказываем, как ее запустить:

Нажмите кнопку включения. Дождитесь, когда все индикаторы засветятся, и прозвучит звуковой сигнал, что будет свидетельствовать о готовности к началу работы. Выберите режим "Отжим" на панели управления. Нажмите кнопку "Пуск".

Это сработает только в том случае, если произошел программный сбой и основной цикл стирки не завершился.

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