Рассказываем, почему стиральная машинка течет при полоскании, отжиме или во время набора воды.

Хозяйки, часто стирающие вещи с помощью СМА, знают о существовании распространенной проблемы - когда стиральная машинка течет снизу. Из-за этого на полу образовывается лужа, что особенно неприятно, ведь лишняя уборка никому не нужна. УНИАН выяснил, почему так происходит и что с этим делать.

Почему течет стиральная машинка во время стирки - причины

Если вы увидели, что у вас течет стиралка, на это у нее есть несколько причин. Внимательно осмотрите устройство, чтобы понять, из-за чего именно стиралка течет при наборе воды, полоскании или отжиме.

Повреждение шланга

Характерный признак такой поломки - "водопад" у задней стенки СМА. Если это ваша ситуация, проверьте целостность сливного и наливного шлангов. Любая трещина или неплотно прикрученная конструкция станет причиной лужи под стиралкой. Кстати, не лишним будет и проверить фильтр - если он засорился, то не сможет нормально пропускать воду.

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Засор емкости для порошка

Удивительно, но факт - такая мелочь способна провоцировать образование лужи под стиральной машинкой. Вода будет вытекать спереди (из лотка) и течь по корпусу. Все, что вам придется сделать в таком случае - вытащить и вымыть контейнер, тогда он не будет выливать пенную воду наружу.

Износ резиновой манжеты

Если вы видите, что вода течет из дверцы СМА вниз на пол, то, скорее всего, дверца прилегает неплотно. Это, зачастую, происходит из-за того, что резиновая манжета прохудилась и больше не может качественно выполнять гидроизоляционную функцию. Купите резинку и поменяйте ее.

Неисправность или засор сливного насоса

Откройте инструкцию к своей СМА и выясните, где находится сливной насос. Достаньте его и почистите - машинка должна перестать течь. Если улучшения не произошло, значит, насос может быть сломан, тогда придется его заменить.

Протечка барабана

Как правило, протекать будет именно сальник, если причина в нем, то вы увидите специфические пятна вокруг детали. Он (и даже подшипники) подлежат замене - по-другому вы проблему не исправите.

Стиральная машинка течет снизу - что делать

Единственный ответ на вопрос о том, почему течет машинка стиральная снизу - автомат сломан, вернее, какая-то из его деталей. Конечно, вы можете "отделаться легким испугом", например, очистив лоток для порошка, но как правило, эта причина наименее распространенная.

Специалисты составили подробную инструкцию - что делать, если стиральная машинка течет снизу:

немедленно обесточить СМА, вытащив вилку из розетки;

во время этих действий ни в коем случае не вступать в лужу;

перекрыть воду на точке подачи воды к стиралке или всю по квартире;

слить воду (если она осталась) через фильтр снизу;

если воды нет, а стирка была завершена, достать вещи.

Дальше ваши действия будут зависеть от причины поломки. Поэтому после того как вы осмотрели устройство и нашли сломанную деталь, приступайте к ремонту. Важно понимать, что не всякую поломку можно устранить самостоятельно, так что, если вы никогда не чинили СМА самостоятельно, лучше вызвать мастера.

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