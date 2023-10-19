Хозяйки, часто стирающие вещи с помощью СМА, знают о существовании распространенной проблемы - когда стиральная машинка течет снизу. Из-за этого на полу образовывается лужа, что особенно неприятно, ведь лишняя уборка никому не нужна. УНИАН выяснил, почему так происходит и что с этим делать.
Почему течет стиральная машинка во время стирки - причины
Если вы увидели, что у вас течет стиралка, на это у нее есть несколько причин. Внимательно осмотрите устройство, чтобы понять, из-за чего именно стиралка течет при наборе воды, полоскании или отжиме.
- Повреждение шланга
Характерный признак такой поломки - "водопад" у задней стенки СМА. Если это ваша ситуация, проверьте целостность сливного и наливного шлангов. Любая трещина или неплотно прикрученная конструкция станет причиной лужи под стиралкой. Кстати, не лишним будет и проверить фильтр - если он засорился, то не сможет нормально пропускать воду.
- Засор емкости для порошка
Удивительно, но факт - такая мелочь способна провоцировать образование лужи под стиральной машинкой. Вода будет вытекать спереди (из лотка) и течь по корпусу. Все, что вам придется сделать в таком случае - вытащить и вымыть контейнер, тогда он не будет выливать пенную воду наружу.
- Износ резиновой манжеты
Если вы видите, что вода течет из дверцы СМА вниз на пол, то, скорее всего, дверца прилегает неплотно. Это, зачастую, происходит из-за того, что резиновая манжета прохудилась и больше не может качественно выполнять гидроизоляционную функцию. Купите резинку и поменяйте ее.
- Неисправность или засор сливного насоса
Откройте инструкцию к своей СМА и выясните, где находится сливной насос. Достаньте его и почистите - машинка должна перестать течь. Если улучшения не произошло, значит, насос может быть сломан, тогда придется его заменить.
- Протечка барабана
Как правило, протекать будет именно сальник, если причина в нем, то вы увидите специфические пятна вокруг детали. Он (и даже подшипники) подлежат замене - по-другому вы проблему не исправите.
Стиральная машинка течет снизу - что делать
Единственный ответ на вопрос о том, почему течет машинка стиральная снизу - автомат сломан, вернее, какая-то из его деталей. Конечно, вы можете "отделаться легким испугом", например, очистив лоток для порошка, но как правило, эта причина наименее распространенная.
Специалисты составили подробную инструкцию - что делать, если стиральная машинка течет снизу:
- немедленно обесточить СМА, вытащив вилку из розетки;
- во время этих действий ни в коем случае не вступать в лужу;
- перекрыть воду на точке подачи воды к стиралке или всю по квартире;
- слить воду (если она осталась) через фильтр снизу;
- если воды нет, а стирка была завершена, достать вещи.
Дальше ваши действия будут зависеть от причины поломки. Поэтому после того как вы осмотрели устройство и нашли сломанную деталь, приступайте к ремонту. Важно понимать, что не всякую поломку можно устранить самостоятельно, так что, если вы никогда не чинили СМА самостоятельно, лучше вызвать мастера.