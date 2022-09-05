Как правильно убирать урожай свеклы осенью и хранить корнеплоды - узнайте в материале УНИАН.

Правильное выращивание - это важный процесс для каждого огородника, но важно также и соблюдать правила выкопки корнеплодов, чтобы зимой наслаждаться богатым урожаем. УНИАН расскажет, когда убирать свеклу на зиму и что дальше с ней делать.

Ранее мы говорили о том, что нужно сделать осенью на огороде.

Когда надо убирать свеклу с огорода - советы

Сроки сбора урожая свеклы зависят от многих факторов, в том числе, от сорта, который был высажен:

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раннеспелая - поспевают в конце июля - начале августа;

- поспевают в конце июля - начале августа; среднеспелая - собирать нужно в сентябре, можно хранить до января;

- собирать нужно в сентябре, можно хранить до января; позднеспелая - готовы к выкопке в сентябре-октябре.

Самое оптимальное время сбора позднеспелой свеклы - конец октября, но все равно нужно ориентироваться на погодные условия в конкретном регионе. Дело в том, что позднеспелая свекла к середине осени успеет накопить все необходимые ей полезные элементы.

Опытные огородники знают, что выкапывать свеклу нужно в сухой солнечный день. Использовать лопату - не лучшая идея, оптимальный вариант - садовые вилы. Вам нужно воткнуть их сбоку от ряда корнеплодов на грядке и, придерживая ботву руками, осторожно вытащить морковь из земли. Собранный урожай нужно уложить вдоль грядки, затем очистить от грязи и срезать ботву.

После этого вам нужно хорошо промыть овощи и разложить их в сухом проветриваемом месте на 14-16 дней. Ранее мы подробно говорили о том, как хранить свеклу в домашних условиях на зиму.

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