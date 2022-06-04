Как сэкономить на продуктах, если цены растут, а с работой ситуация не улучшается - узнайте в материале УНИАН.

С момента вторжения российских войск на территорию Украины многие жители страны потеряли не только дома, но и стабильный доход. Ко всему прочему, цены на привычные продукты совершенно не радуют - потребительская корзина стала "золотой".

УНИАН расскажет, как правильно покупать продукты на неделю и дольше, чтобы в бюджете не образовалась дыра.

Ранее мы говорили о том, какие запасы сделать на случай голода.

Как начать экономить деньги на продуктах - советы

Существует несколько правил, которых нужно придерживаться, если вы не готовы отдать все свои купюры ради праздника живота. В условиях войны и кризиса эти рекомендации помогут вам обеспечить всю семью продовольствием, не оставшись с пустым кошельком.

Составляйте список

Каждый раз перед походом в магазин пишите, что именно вам нужно купить. Вы можете составить меню на неделю или несколько недель вперед и приобрести товары оптом - так дешевле. Тщательно спланированный график покупок - это гарантия отсутствия необдуманных приобретений, а значит, экономия денег.

Обращайте внимание на акции

Часто акционные товары такие, потому что истекает срок годности, но может быть и другая причина - например, необходимость продать именно эту марку. Конечно, молочные продукты по акции покупать не стоит, а вот консервацию, крупы, муку, сахар, макаронные изделия а также бытовую химию - вполне.

Думайте, как маркетолог

Известно, что на уровне глаз расположены товары дороже, поэтому обращайте внимание на иную продукцию - ту, что стоит на нижних полках. Как правило, она дешевле, но ничем не уступает по качеству альтернативным товарам.

Не переплачивайте за бренд и упаковку

Сыпучие товары можно купить в пакетах, не обязательно брать вариант в коробке. Это никак не отражается на качестве, а вот на цене - да. Кроме того, именитые бренды завышают цену на свою продукцию, хотя далеко не факт, что она чем-то лучше, поэтому старайтесь читать составы и мыслить здраво, а не слепо доверять рекламе.

Ходите на рынок

Если дело касается овощей, ягод и фруктов, то рынки - прекрасная альтернатива супермаркету. Там вы можете выбрать товар сами, убедиться в его качестве и даже поторговаться. Как показывает практика, на рынке цены всегда ниже, а продукты более свежие.

Не ешьте полуфабрикаты

Помните о том, что ни один готовый товар не может стоить меньше, чем сырье, из которого он был изготовлен. Вы не знаете, соблюдал ли производитель санитарные нормы и действительно ли состав именно такой, как указан на упаковке. Хотите пельменей, блинов или вареников - сделайте их самостоятельно.

Покупайте мясо целиком

К примеру, если вы купите целую курицу, то ее можно разделать на несколько частей и приготовить множество блюд или же отложить "на потом" в морозилку. Такой подход существенно снизит затраты, ведь целая тушка в любом случае обойдется дешевле, чем ее части, а у вас всегда в запасе будет куриное мясо.

Выращивайте зелень

Летний сезон - отличная возможность, чтобы устроить у себя дома маленький сад или огород, даже если вы живете в квартире. Никто не мешает посадить укроп, петрушку, зеленый лук и даже помидоры в маленьких горшочках. Когда урожай созреет, у вас не будет необходимости переплачивать за эти товары в магазине.

Воскрешайте блюда

Многим продуктам можно подарить "вторую жизнь", выполнив несколько простых действий на кухне. Это не значит, что нужно питаться пропавшей едой, но иногда выбрасывать ее - не самый разумный вариант. Ранее мы на примере говорили о том, как реанимировать зеленый салат и куда деть засохший хлеб. В подборке есть рекомендации и о других продуктах.

Практикуйте вегетарианство

Мясо и рыба - не самые необходимые человеку продукты, без них вполне можно обойтись, если правильно заменять. Идеальный сценарий - отказаться и от "молочки", но к этому готовы далеко не все. В растительной пище есть те же самые компоненты, но и в продуктах животного происхождения, но цена "даров природы" гораздо ниже.

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