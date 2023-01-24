"Как отмыть воск" - актуальный вопрос во время отключений света, когда мы чаще пользуемся свечами.

Из-за частых отключений света свечи в Украине стали одним из самых ходовых товаров. Многие украинцы сейчас интересуются, как отмыть воск от стола, ткани и других поверхностей. УНИАН назвал простые способы убрать растаявший воск и не испортить поверхность.

Ранее мы также рассказывали, как сделать, чтобы свеча долго горела, и какие свечи горят дольше остальных.

Как удалить воск со стола

Если свечной воск растаял и разлился в пятно на столе, не спешите сразу удалять его, иначе парафин оставит разводы. Оставьте парафин на некоторое время, чтобы он застыл, или остудите его быстрее с помощью кубика льда. Затем аккуратно соскребите воск со стола с помощью шпателя, тупой стороны ножа или ненужной пластиковой карты.

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Как удалить следы от воска

После удаления парафинового пятна на столе могут остаться заметные следы от воска, особенно если свеча была цветной. Если несколько способов удалить остатки воска с поверхности:

растопите остатки парафина с помощью фена , а затем вытрите жидкие остатки воска бумагой или ненужной тканью;

, а затем вытрите жидкие остатки воска бумагой или ненужной тканью; потрите пятно парафина ластиком от карандаша;

от карандаша; протрите пятно воска смесью воды и соды в соотношении 3:1;

в соотношении 3:1; растворите 1 столовую ложку нашатырного спирта в литре теплой воды и протрите пятно раствором.

Как удалить воск с одежды

Как и в случае с твердой поверхностью, воск на одежде сначала нужно остудить и соскрести с ткани тупой стороной ножа.

Очень часто после удаления самого парафина на ткани остается жирное пятно. Удалить его можно пятновыводителем с энзимами в составе. Если такого средства дома нет, смешайте стиральный порошок с водой до состояния густо кашицы. Нанесите кашицу на пятно и вотрите пальцами. Оставьте на 15 минут, затем прополощите ткань под прохладной водой и постирайте вещь.

Как удалить воск из ковра или пледа

Если расплавленный парафин капнул на ковер или ворсистый плед, сначала остудите его и соскребите крупные кусочки. Часто между ворсинками остаются остатки парафина. Положите на восковое пятно несколько слоев бумажных полотенец. Сверху приложите к полотенцам теплый (не горячий) утюг, или подуйте теплым феном. Воск растает и впитается в бумагу.

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