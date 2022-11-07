Сколько по времени может гореть свеча и как продлить этот срок - узнайте в материале УНИАН.

Из-за регулярных обстрелов критической инфраструктуры власти Украины ввели веерные отключения света. Украинцы, оставшись без электричества, начали сооружать самодельные обогреватели и зажигать свечи. УНИАН выяснил, что делать, чтобы свеча горела ярче и дольше.

Ранее мы говорили о том, как сделать свечной обогреватель своими руками за 15 минут.

Время горения свечи из соевого воска или парафиновой - какие свечи покупать

Прежде, чем отправляться в магазин или храм на свечами, нужно понимать, какие свечи в принципе горят долго и почему. УНИАН рекомендует приобретать гелевые свечи - срок из горения составляет до 4 часов, но при сгорании может выделяться неприятный запах, поэтому лучше проветривать помещение.

Видео дня

Среди ассортимента подобных товаров можно найти еще три вида свечей - они сгорают быстрее, но также могут обеспечить тепло и свет на какое-то время:

из соевого (растительного) воска - горят минимум 45 минут, но их лучше зажигать только в просторных комнатах из-за специфического запаха;

- горят минимум 45 минут, но их лучше зажигать только в просторных комнатах из-за специфического запаха; из пчелиного воска - хватит минимум на час, нет запаха, поэтому считаются наиболее оптимальным вариантом;

- хватит минимум на час, нет запаха, поэтому считаются наиболее оптимальным вариантом; парафиновые - сгорают за полчаса, но присутствует запах парафина, так что, не забывайте проветривать помещение.

Для того, чтобы понять, какая свеча горит дольше - короткая или длинная, нужно учитывать не только ее размер, но и место, где она стоит. Свеча в теплом помещении сгорает быстрее, чем в прохладном - то же самое происходит, если она установлена под наклоном. В таком случае выделяется еще и копоть. Также не стоит устанавливать свечи близко к поверхности, отражающей тепло - от этого свеча плавится.

Как сделать, чтобы свеча долго горела - рекомендации

Существует несколько лайфхаков, как продлить срок горения свечи:

положить на несколько часов в морозилку - воск замерзнет и уплотнится, а значит, будет сгорать медленнее;

не ставить ее на сквозняке - будет течь, коптить и неприятно пахнуть;

регулярно сливать воск или парафин - используйте стакан с фитилем, тогда у вас скоро будет еще одна свеча;

засыпать соль в расплавленный парафин - свеча будет меньше плавиться и дольше гореть.

Также есть смысл новой свече дать гореть подольше и следить, чтобы верхний слой воска растаял равномерно. Если этого не сделать, то наверху свечи образуется ямка, в которую упадет фитиль, а свеча сгорит быстро.

Как сделать свечу - рецепт с гипсом

Если вы хотите получить свечу, которая будет гореть дольше остальных, вам понадобятся такие игредиенты:

церковная свеча;

гипс, парафин или воск;

подсолнечное масло;

стеклянная банка.

Гипс нужно развести водой до состояния сметаны, выложить на дно банки толстым слоем. В качестве альтернативы гипсу можно использовать воск или парафин. Установите туда свечу так, чтобы ее высота совпадала с высотой банки, и налейте масло до самого фитиля, не покрывая его. Зажгите фитиль и используйте свечу, соблюдая все вышеуказанные правила.

Вас также могут заинтересовать новости: