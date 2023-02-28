Когда стиральный порошок закончился, а постирать что-то нужно, в голову приходят различные идеи, чем его заменить.

Такая простая, на первый взгляд, задача, как стирка вещей, иногда может ввести в ступор даже бывалых домохозяек и домохозяинов. Особенно если под рукой нет уже привычного всем стирального порошка.

Кстати, ранее мы рассказывали вам советы и хитрости, чем можно постирать вещи, если нет порошка.

Как стирать вещи в стиральной машине нельзя

Стиральная машина позволяет постирать вещи без лишних усилий и затрат времени. Для этого потребуется моющее средство (стиральный порошок, гель, капсулы), грязные вещи и, собственно, сама стиралка.

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Перед тем как загружать вещи в машинку, их следует рассортировать по цвету и виду ткани. Цветные вещи могут полинять, поэтому их лучше стирать отдельно от белых. А в зависимости от состава ткани нужно будет выбрать соответствующий режим стирки.

Загрузив выбранную кучку в стиральную машинку, засыпаем/заливаем моющее средство, выбираем режим и запускаем. Таймер показывает, сколько времени будет идти стирка, после чего вещи можно вынимать и развешивать сушиться. Некоторые стиралки имеют режим сушки, однако учтите, что не все ткани "любят" такое обращение и могут испортиться - изучайте бирки на одежде.

Кстати, моющие средства нужно засыпать не куда угодно, и мы уже рассказывали, зачем в стиральной машине 3 отсека и куда правильно засыпать порошок.

Можно ли вместо порошка использовать жидкое мыло или шампунь

Когда стиральный порошок закончился, а постирать что-то руки просто "чешутся", в голову приходят различные гениальные (чаще - нет) идеи, например - заменить порошок шампунем. Но делать этого не рекомендуем из-за того, что шампунь для волос имеет другой состав, по сравнению с порошком, и его вещества могут испортить ваши вещи. К тому же, он, скорее всего, не справится с загрязнениями. И что точно запрещено - наливать шампунь в стиралку. Он сильно пенится, избыток этой пены во время стирки полезет со всех щелей и зальет помещение. К тому же, есть большой риск поломать саму машинку.

В целом, по этим же причинам не стоит вместо порошка использовать жидкое мыло. Пенится оно может и меньше шампуня, но наверняка навредит стиралке. Да и эффективность стирки тоже будет так себе. Но если вещь предварительно замочить в мыльном растворе, а затем постирать с порошком или гелем, результат может порадовать.

Кстати, еще одна вопрос, который вы наверняка себе когда-то задавали - можно ли стирать только с кондиционером. Так вот - нет. Во-первых, не со всеми типами тканей его можно использовать. Во-вторых, кондиционер и порошок имеют совсем разные задачи, и от загрязнений первый не избавит совсем. Единственное, чем поможет стирка без порошка, но с кондиционером - освежит ваши уже чистые полотенца.

Как стирать детские вещи без порошка

Стирать такие вещи можно точно также, как и все остальные. Только использовать лучше детские стиральные порошки (они содержать меньше агрессивной химии и аллергенов), выбирать режим стирки до 40 минут и желательно еще разочек прополоскать.

Вообще, стирка без порошка в машинке называется "полоскание". Это можно делать, только от пятен вы так точно не избавитесь. Максимум - слегка освежите вещь. Но можете попробовать добавить вместо стирального порошка соду, соль или горчичный порошок (не для хлопка).

В целом, стирать без порошка и мыла конечно можно, но неужели у вас настолько крайний и срочный случай, что приходится искать альтернативы? В любом случае, следует ознакомиться с бирками на одежде и инструкциями к моющим средствам (и к стиралке прочтите) и следовать им, чтобы вещи служили долго, а качество стирки было высоким.

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