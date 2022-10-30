Важно разобраться, куда засыпать порошок в стиральной машине прежде, чем начинать ей пользоваться.

Стиральные машины уже давно стали неотъемлемым атрибутом в хозяйстве, который значительно упростил и ускорил процесс стирки. Но оказывается не все знают для чего нужно 3 отсека в стиральной машине.

Давайте разберемся с некоторыми нюансами пользования отсеками и куда засыпать порошок в стиральной машине будет правильно.

Можно ли сыпать стиральный порошок сразу в барабан

Все производители в этом вопросе категоричны – этого делать не рекомендуется. В таком случае порошок может полностью не раствориться и остаться на вещах, а если он еще и с цветными гранулами – то и окрасить ваше белье. К тому же, расходоваться порошок или гель будут неэффективно.

Видео дня

Сразу в барабан можно лить только жидкие порошки и средства для стирки, если иное не прописано в их инструкции.

Также сразу в барабан кладут моющие средства в капсулах.

Если не в барабан, тогда куда засыпать порошок в стиральной машине, спросите вы? В специальной лоток для моющих средств, который делится на три отсека.

И именно в этот лоток и засыпается стиральный порошок, и только в него. Так зачем в стиральной машине 3 отсека? Они служат для разного типа моющих средств – сыпучих и жидких.

Отсеки в стиральной машине

Отсеки в стиральной машине промаркированы символами I, II. Третий отсек может быть промаркирован как III, либо нарисован цветочек или звездочка. Эти символы одинаковы для большинства стиральных машин известных брендов, хотя их расположение может отличаться в зависимости от производителя.

Отсеки I и II предназначены для порошков и гелей.

Отсек I обычно расположен справа и он самый маленький. В него засыпают порошок, когда выбрана программа интенсивной стирки с предварительным замачиванием. В других случаях его не используют. Он предназначен только для сыпучих моющих средств. Поэтому если вы когда-то интересовались, что значит отсек для предварительной стирки – это именно он.

Отсек II можно назвать основным – его используют чаще всего, он задействован во всех программах. В него кладут сыпучий стиральный порошок или заливают гель. А куда лить жидкий порошок в стиральную машинку? Тоже сюда, в основной отсек II.

Третий отсек стиральной машинки обычно предназначен для жидкостей, таких как кондиционеры, ополаскиватели для белья, отбеливатели.

Куда заливать очиститель для стиральной машины

За стиральными машинками нужен уход, чтобы они долго прослужили. Для этих целей существуют специальные очистители от накипи, которые заливают в отсек для стирального порошка. После этого запускается цикл стирки, но без белья в барабане.

В любом случае, перед использованием стиральной машинки важно прочитать инструкцию от производителя и следовать ей, тогда она прослужит долго.

Вас также могут заинтересовать новости: