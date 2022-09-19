Стирка в стиральной машине далеко не всегда помогает полностью вернуть чистоту вашим вещам. Поэтому воспользуйтесь нашими советами.

Каждый человек хотя бы раз в жизни попадал в ситуацию, когда закончился стиральный порошок, а нужно срочно выстирать белье или одежду. Так вот не стоит отчаиваться! На такой случай есть проверенные методы, которые помогут решить проблему стирки.

И так, чем можно постирать вещи, если нет порошка

Для начала, расскажем вам о стирке "по-японски". К примеру, вам нужно постирать полотенца.

Для начала отправьте их горячую жидкость, добавив вместо порошка смесь сухой горчицы (2 ст. л.), растительного масла (1 ст.л.) и уксуса (1/2 ст.л.). Заметим, что указанные ингредиенты следует использовать на 10 литров жидкости высокой температуры.

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Замочить полотенца в растворе лучше всего на 12 часов.

После чего полотенца нужно просто сполоснуть сначала холодной, а потом горячей водой.

Ну вот теперь вы знаете, как стирать вручную без порошка и что ручная стирка без порошка вполне реальна.

Можно ли стирать без порошка в машинке

Далее возникает вопрос, можно ли стирать без порошка в стиральной машине или чем можно заменить гель для стирки?

Тут вам на помощь придет обычная пищевая сода, которая всегда найдется в каждом доме. Она эффективно удаляет жир и запахи со всех типов тканей, а также полностью безопасна для использования в стиральной машине.

На ровне с содой можно использовать соль вместо стирального порошка. Так, стирка вещей с солью поможет сохранить их яркий цвет. Просто добавьте 1 столовую ложку соли в стиральную машину и ваша будет выглядеть свежо и ярко!

Некоторые хозяйки или хозяине спросят, можно ли налить шампунь в стиралку, или можно ли стирать без порошка, но с кондиционером?

Да, и правда, шампунь для волос или гель для душа может выручить, как и в случае со средством для мытья посуды. Но этот способ стирки белья не подходит для стиральной машины из-за большого количества пены. Так что таким методом стирайте вещи только вручную. Добавьте средство для мытья посуды или шампунь в миску с теплой водой, постирайте одежду и тщательно прополощите.

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