Можно ли стирать кальцинированной содой в стиральной машине и почему это средство лучше любого порошка - узнайте в материале УНИАН.

Сода - продукт, который ценится многими хозяйками за универсальность. С помощью соды можно отмыть кухню, испечь шикарный торт и даже отстирать любые пятна на одежде. УНИАН расскажет, как используется сода вместо стирального порошка и о чем важно знать, используя данное средство.

Ранее мы говорили о том, как сода пищевая размягчает мясо и удаляет грязь, а также почему сода в огороде - незаменимый помощник любого дачника.

Как сода влияет на одежду - аргументы "за"

Сода сама по себе обладает прекрасными очищающими свойствами и абсолютно безопасна для человека. С добавлением соды (или только в ней) стирают детские вещи, чтобы у малыша не проявилась аллергия на агрессивные моющие средства. Кроме того, сода имеет ряд преимуществ перед любыми порошками:

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смягчает воду;

не разрушает структуру ткани;

усиливает действие гелей и порошков;

эффективно справляется с пятнами;

устраняет запах с одежды.

Сода вместе со стиркой вещей чистит еще и стиральную машину, не нанося устройству никакого вреда. При этом, важно помнить, что если у вас очень жесткая вода, то лучше брать не пищевую, а кальцинированную соду.

Как использовать соду при стирке - главные правила

Количество порошка, которое вы будете использовать, и техника его применения зависит от результата, нужного вам:

отбеливание белья - в 5 л теплой воды развести 5 ст.л соды и 2 ст.л нашатыря, замочить одежду на 1 час, а потом постирать как обычно;

- в 5 л теплой воды развести 5 ст.л соды и 2 ст.л нашатыря, замочить одежду на 1 час, а потом постирать как обычно; стирка кухонных полотенец - 3 ст.л соды смешать с 50 гр натертого хозяйственного мыла, растворить в 2 л теплой воды и замочить там полотенца на 2 часа, а потом постирать;

- 3 ст.л соды смешать с 50 гр натертого хозяйственного мыла, растворить в 2 л теплой воды и замочить там полотенца на 2 часа, а потом постирать; удаление старых пятен - соду, отбеливатель и стиральный порошок в равных пропорциях развести в 5 л горячей воды, замочить вещи на 1-2 часа и постирать;

- соду, отбеливатель и стиральный порошок в равных пропорциях развести в 5 л горячей воды, замочить вещи на 1-2 часа и постирать; устранение неприятного запаха - 100 гр соды добавить в барабан стиральной машины и постирать вещи с порошком.

Кальцинированная сода - более агрессивный продукт, который используется для чистки кафеля, сантехники и других предметов была. Также с нею можно стирать одежду, но учитывайте, что эффект от нее будет лучше, а использовать в пищу такую соду нельзя ни в коем случае.

Во время использования кальцинированной соды строго придерживайтесь рекомендаций производителя на упаковке, иначе получите обратный результат - под воздействием щелочи вещи просто "расползутся" на части.

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