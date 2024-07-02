Большинство из нас ставят тарелку в микроволновую печь точно по центру вращающегося поддона - и делают неправильно.

Казалось бы, нет ничего проще - разогреть еду в микроволновке. Но почему-то часто блюдо разогревается неравномерно: часть его становится горячей, а часть - остается холодной, поэтому его приходится разогревать повторно. Оказывается, причина проста - мы неправильно ставим тарелку в микроволновую печь.

Как правильно ставить еду в микроволновку

Почему блюдо разогревается неравномерно? Дело в том, что микроволны сосредоточены в центре микроволновой печи, поэтому, когда мы ставим тарелку по центру вращающегося поддона, то еда посередине разогревается, а по краям остается холодной.

Но это можно исправить - устанавливайте тарелку так, чтобы она была не по центру, а ближе к краю поддона. Так еда будет разогреваться быстро и равномерно, а не только по центру. Также старайтесь равномерно распределять продукты на тарелке.

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