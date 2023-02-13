Традиционно для приготовления котлет хозяюшки используют мягкую булочку, но если ее нет, можно взять и другие продукты.

Сочные и вкусные котлеты невозможно представить без качественного фарша, теплого молока и мягкой булочки. Тем не менее, иногда бывает так, что нужного куска хлеба нет, а процесс уже начат. УНИАН расскажет, чем можно заменить хлеб в котлетах без потери вкуса для блюда.

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Что можно положить в фарш для котлет вместо хлеба - варианты

Абсолютно все хозяйки знают, что хлеб придает котлетам пышности и делает их более сытными. Блюдо получается калорийным, но вкусным, хотя для его приготовления булочка вообще не обязательна. Ее можно легко заменить другими продуктами:

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манной крупой;

крахмалом;

сырым картофелем;

ржаной или пшеничной мукой;

тертой морковью, капустой или кабачком;

перловой крупой.

Есть еще один вариант, что можно использовать вместо хлеба для вкусных котлет. Это обычная овсянка - с ней блюдо получится не менее нежным, но более полезным.

Котлеты без хлеба с овсянкой - рецепт

Если вы не знаете, что можно добавить в котлеты для сочности, кроме лука, то попробуйте приготовить их с овсяной крупой - угощение будет диетическим.

Для приготовления понадобятся:

куриные яйца - 2 шт;

овсянка - 150 гр;

куриное филе или фарш - 200 гр;

специи.

Куриное филе взбить блендером или пропустить через мясорубку (если покупали фарш, то делать ничего не нужно). Добавить к мясу отваренную овсяную крупу, специи и яйца. Все тщательно перемешать, сформировать котлеты и пожарить на сковороде до готовности. Также можно использовать духовку - выложить мясные лепешки на противень и запекать 30 минут при 180°C.

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