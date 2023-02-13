Сочные и вкусные котлеты невозможно представить без качественного фарша, теплого молока и мягкой булочки. Тем не менее, иногда бывает так, что нужного куска хлеба нет, а процесс уже начат. УНИАН расскажет, чем можно заменить хлеб в котлетах без потери вкуса для блюда.
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Что можно положить в фарш для котлет вместо хлеба - варианты
Абсолютно все хозяйки знают, что хлеб придает котлетам пышности и делает их более сытными. Блюдо получается калорийным, но вкусным, хотя для его приготовления булочка вообще не обязательна. Ее можно легко заменить другими продуктами:
- манной крупой;
- крахмалом;
- сырым картофелем;
- ржаной или пшеничной мукой;
- тертой морковью, капустой или кабачком;
- перловой крупой.
Есть еще один вариант, что можно использовать вместо хлеба для вкусных котлет. Это обычная овсянка - с ней блюдо получится не менее нежным, но более полезным.
Котлеты без хлеба с овсянкой - рецепт
Если вы не знаете, что можно добавить в котлеты для сочности, кроме лука, то попробуйте приготовить их с овсяной крупой - угощение будет диетическим.
Для приготовления понадобятся:
- куриные яйца - 2 шт;
- овсянка - 150 гр;
- куриное филе или фарш - 200 гр;
- специи.
Куриное филе взбить блендером или пропустить через мясорубку (если покупали фарш, то делать ничего не нужно). Добавить к мясу отваренную овсяную крупу, специи и яйца. Все тщательно перемешать, сформировать котлеты и пожарить на сковороде до готовности. Также можно использовать духовку - выложить мясные лепешки на противень и запекать 30 минут при 180°C.