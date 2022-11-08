Если вы еще не знаете, в чем разница между дрожжами и разрыхлителем - скорее читайте материал УНИАН.

Чтобы узнать, чем заменить дрожжи для теста, для начала нужно разобраться в том, что вообще представляет собой этот продукт и каким он бывает.

Прессованные дрожжи нужно разводить с помощью молока или воды, а хранить можно исключительно в холодильнике не дольше одного месяца.

Их сухие собратья менее требовательные. Гранулированные дрожжи можно сразу использовать, смешивая с мукой, а храниться они могут до двух лет.

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Как заменить обычные дрожжи на сухие

Прессованные и гранулированные отличаются не только способом использования и хранения. Чтобы заменить одни - на другие, необходимо соблюдать пропорцию.

Так, 10 грамм сухих дрожжей равняются 25 граммам свежих.

Если же у вас нет ни тех, ни других, а вопрос чем заменить дрожжи в пицце встал ребром, на помощь может прийти разрыхлитель. Этот кулинарный чудо-порошок состоит из винного камня и обычной соды. Этот дуэт провернет в вашем тесте химическую реакцию, которая создаст пузырьки углекислого газа и легко поможет подняться вашему тесту. На упаковке можно узнать необходимые пропорции для использования.

В случае, если и разрыхлителя не оказалось, есть гениально простой вариант, который есть абсолютно в каждом доме - сода.

Чем отличаются дрожжи от соды и при чем здесь разрыхлитель

Дрожжи представляют собой представляют собой живые микроорганизмы, которые способны разрыхлить тесто, хоть и бывают иногда капризны. В то же время пищевая сода также способна выполнить ключевое для нас действие - поднять и распушить тесто. Разрыхлитель состоит из двух частей: из соды и кислоты, которая вступает с ней в реакцию. Если первое у нас есть, то чем заменить второе?

Кислотой для разрыхления теста может стать:

кисломолочка (кефир, сметана)

уксус

сок лимона или лимонная кислота

мед (идеально, когда готовите медовик)

какао

Для получения одной ложки дрожжей мы берем 0,5 чайной ложки соды и столько же кислоты на выбор.

Важное правило: никогда не проводите реакцию с содой просто в ложке, иначе пузырьки для теста пропадут зря. Заранее высчитайте количество ингредиентов и смешайте сухие с сухими, а мокрые с мокрыми. Затем при смешивании кислота прореагирует с содой, и поможет вашей выпечки достичь идеального результата. Такое тесто нельзя оставлять надолго - нужно сразу отправлять в духовку.

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